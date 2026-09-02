Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố: Gần 20 năm trúng loạt gói thầu trăm tỷ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.



Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 02/09/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự: do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.



Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ được thành lập vào tháng 8/2007, có trụ sở tại Hà Nội và từng là một trong những doanh nghiệp đáng chú ý trong lĩnh vực phân phối, lắp đặt thiết bị y tế chuyên sâu. Cùng với Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, doanh nghiệp này nằm trong nhóm công ty do ông Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngoài ba pháp nhân tại Việt Nam, ông Bùi Chân Phương còn thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong. Các doanh nghiệp ở nước ngoài được xác định tham gia chuỗi mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi hàng hóa được nhập về Việt Nam, qua đó làm tăng giá trị hàng hóa và tạo ra phần lợi nhuận bất chính.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng trong quá trình nhập khẩu, các doanh nghiệp đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu được cấp cho thiết bị chính, khai báo một số thiết bị khác là hàng đi kèm để đưa về Việt Nam không đúng quy định.

Trước khi vụ án bị khởi tố, Việt Mỹ đã có gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế. Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy trong giai đoạn 2018-2026, doanh nghiệp thường xuyên tham gia và trúng các gói thầu cung cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, tập trung tại Hà Nội và TP.HCM.

Danh mục thiết bị mà Việt Mỹ cung cấp chủ yếu thuộc nhóm có giá trị lớn và hàm lượng kỹ thuật cao như hệ thống xạ trị, PET/CT, Cyclotron và thiết bị phục vụ y học hạt nhân. Nhiều gói thầu có giá trị hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, qua đó đưa Việt Mỹ trở thành cái tên quen thuộc trong các dự án đầu tư thiết bị y tế quy mô lớn trước khi bị cơ quan chức năng điều tra.