Trung Nguyên Legend liên tục phát triển, nâng tầm cà phê Việt Nam trên toàn cầu

‏Tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ thống quán Trung Nguyên Legend trên toàn cầu ‏

‏Phát huy sự bùng nổ hàng loạt không gian cà phê tại các trung tâm du lịch, thành phố lớn Việt Nam, tháng 8/2026, Trung Nguyên Legend liên tiếp khai trương hai cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee tại Frisco và Garland, bang Texas (Mỹ) và khai trương 3 không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc. Từ đây nâng tổng số cửa hàng của Trung Nguyên Legend tại Mỹ lên 20 cửa hàng và tại Trung Quốc là hơn 30 quán.

‏Cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee khai trương tại Garland, Texas thu hút đông đảo người yêu cà phê tại Mỹ đến trải nghiệm.‏

‏‏Trước đó, Trung Nguyên E-Coffee đã liên tục hiện diện tại những thành phố có tốc độ phát triển kinh tế sôi động và còn là "điểm đến du lịch hấp dẫn" của Mỹ, như: Katy, Houston, Carrollton, bang Texas.... Điều này cho thấy sự đón nhận mạnh mẽ của cộng đồng người yêu cà phê quốc tế đối với mô hình Trung Nguyên E-Coffee – một thế giới cà phê thu nhỏ mang tính chuyên gia, chuyên biệt đến từ ‏ ‏thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam. ‏

‏Đông đảo khách hàng quốc tế đến trải nghiệm cà phê Việt Nam tại cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee trong ngày đầu khai trương tại Frisco, Texas (Mỹ).‏

‏Sở hữu hệ sản phẩm cà phê bán lẻ, menu F&B đa dạng, hội tụ tinh hoa 3 văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền, mang đến những trải nghiệm cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam giàu bản sắc, Trung Nguyên E-Coffee từng được CNN nhận định: ‏"Trung Nguyên E-Coffee là đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam trên toàn cầu".‏

‏Những ly cà phê tuyệt hảo cùng trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam đặc sắc tại các không gian của Trung Nguyên Legend ở Mỹ luôn tạo sức hút đặc biệt với người yêu cà phê quốc tế.‏

‏Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mô hình Trung Nguyên E-Coffee tại Mỹ, hệ thống không gian Trung Nguyên Legend, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend cũng tiếp tục mở rộng tại các thị trường quốc tế trọng điểm. Ngày 30/7/2026, Trung Nguyên Legend đã đồng loạt khai trương 3 không gian mới tại Côn Sơn, Trung Quốc, góp phần đưa những giá trị, triết lý và lối sống tỉnh thức từ cà phê Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng yêu cà phê quốc tế. ‏

‏Các không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc được xem là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam đến quốc tế.‏

‏Với hơn 30 không gian quán tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang… hệ thống quán Trung Nguyên Legend từng được ghi nhận là "thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán ‏ ‏nhiều bậc nhất tại Trung Quốc"‏ ‏và nhiều năm đứng vị thứ cao trên bảng xếp hạng quốc tế như: "Quán cà ‏phê tốt bậc nhất‏", "Thương hiệu chuẩn mực trải nghiệm văn hóa cà phê của năm". Đặc biệt, hệ thống quán Trung Nguyên Legend được các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc ghi nhận là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế. ‏

‏Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình "trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống", độc đáo từ Việt Nam ra thế giới.‏

‏Với sự phát triển liên tục, góp phần "nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam" và "mang văn hóa cà phê Việt Nam ra toàn cầu", tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASIA 2026 diễn ra tháng 7.2026, hệ thống quán Trung Nguyên Legend với 3 thương hiệu Trung Nguyên Legend, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh "Top 10 Thương Hiệu Tín Nhiệm Hàng Đầu Châu Á 2026". ‏

‏Không gian Trung Nguyên Legend được chuyên trang ẩm thực Eater Portland (Mỹ) đánh giá "mang đến trải nghiệm thực sự hiếm thấy dành cho những ai yêu thích cà phê" tại Mỹ.‏

‏Trong thời gian tới, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng những không gian quán tại Melbourne (Australia), Canada, đẩy mạnh hiện thực hóa mục tiêu 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc, 20 quán tại Đài Loan và mở rộng thị trường tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu… ‏

‏Trung Nguyên Legend không ngừng nâng tầm văn hóa ngoại giao cà phê trên thế giới ‏

‏Cùng sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi quán và sự bao phủ rộng khắp của hệ sản phẩm G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu… Trung Nguyên Legend không ngừng đẩy mạnh các hoạt động "nâng cao vị thế quốc tế của cà phê Việt Nam", "xây dựng cầu nối văn hóa" bằng văn hóa ngoại giao cà phê.‏

‏Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với một hệ sinh thái cà phê toàn diện, chứa đựng tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng, đang từng bước trở thành "‏Thủ phủ cà phê ngon bậc nhất thế giới".‏

‏Nổi bật, trong chương trình hiện thực hóa chiến lược "Buôn Ma Thuột – ‏ ‏Thủ phủ cà phê ngon bậc nhất thế ‏ ‏giới" giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Trung Nguyên Legend được chọn đồng hành xây dựng Học viện Cà phê. Đây là hoạt động trọng tâm của chiến lược nhằm xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là trung tâm trải nghiệm, nghiên cứu, giáo dục, quảng bá và kết nối văn hóa cà phê quốc tế, góp phần nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trên toàn cầu‏

‏Theo đó, Học viện Cà phê sẽ trở thành hệ thống liên kết đào tạo – nghiên cứu – thực hành – trải nghiệm chuyên sâu về cà phê. Học viện Cà phê sẽ tập trung đào tạo nhân lực Barista chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đồng thời từng bước hình thành năng lực nghề cà phê Việt Nam, năng lực đại diện bản sắc cà phê Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk và năng lực kết nối hệ sinh thái cà phê toàn cầu. Từ đó, từng bước đưa Robusta Buôn Ma Thuột, cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam cùng tri thức cộng đồng thành di sản sống chung của nhân loại.‏

‏Các đại sứ, khách quốc tế thích thú khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê – công trình biểu tượng tại Buôn Ma Thuột, nơi "du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê" và "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn" (theo National Geographic)‏

‏Bên cạnh đó, ngày 25/08/2026, Trung Nguyên Legend đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP. HCM về việc phối hợp triển khai chuyên ngành đào tạo‏ ‏"Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo", ‏ ‏nhằm hình thành nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với cà phê Việt Nam. Thông qua hợp tác, hai bên cũng sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình trải nghiệm Văn hóa Cà phê Việt Nam để phục vụ công tác đào tạo, thực hành, giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam…. Đồng thời, các nội dung về tổ chức hội thảo, diễn đàn, triển lãm, giáo dục di sản, giao lưu văn hóa, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và những hoạt động liên quan đến cà phê, di sản, du lịch, truyền thông và hội nhập quốc tế… cũng được đưa vào hợp tác. ‏

‏Trung Nguyên Legend ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – ‏ ‏lần đầu tiên‏ ‏trườn‏g Đại học triển khai chuyên ngành mới "Di sản cà phê – Kinh tế sáng tạo", nhằm mở ra những định hướng mới trong đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cà phê Việt Nam.‏

‏Việc ‏ ‏triển khai chuyên ngành đào tạo‏ ‏"Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo" ‏ ‏là một chương trình tiếp nối chuỗi sự kiện diễn đàn di sản cà phê thế giới mà Trung Nguyên Legend đồng hành ‏ ‏cùng trường Đại học Văn hóa TP.HCM, UNESCO và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào tháng 12.2025 và tháng 4.2026 vừa qua. Tất cả nhằm lan tỏa sự khác biệt, đặc biệt của văn hóa cà phê Việt Nam, một "di sản sống", mang lại đa giá trị từ kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển bền vững, cũng như góp phần khẳng định vị thế thủ phủ cà phê toàn cầu của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.‏

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bên phải) trải nghiệm Thiền cà phê tại Làng cà phê Trung Nguyên – nơi sẽ cùng Bảo tàng Thế giới Cà phê trở thành những không gian đào tạo, thực hành của Học viện Cà phê.

‏Song song các hoạt động hợp tác, đào tạo, nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái cà phê toàn cầu, Trung Nguyên Legend tích cực quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa. ‏

‏Trong đó, ngày 25/7/2026, Trung Nguyên Legend đã đồng hành cùng Sở Ngoại vụ Tp.HCM đem đến những trải nghiệm văn hóa cà phê đặc sắc cho các Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế trong chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố", mở ra không gian giao lưu, đối thoại và kết nối văn hóa thông qua cà phê. Tham gia chương trình, ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ‏"trải nghiệm Thiền cà phê đã làm bừng tỉnh các giác quan"‏ và cho rằng ‏"cà phê không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt mà còn là giá trị văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới".‏

‏Đồng thời, tại chương trình "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026" diễn ra đầu tháng 8.2026 ở thủ đô Manila nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (1976 - 2026), Trung Nguyên Legend đã giới thiệu những ly cà phê tuyệt ngon và trao tặng những sản phẩm cà phê làm quà tặng ngoại giao cho các lãnh đạo cấp cao Philippines.‏

‏Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại TP.HCM (mặc áo xanh) và đại diện các Tổng lãnh sự quán trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam tại Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend trong khuôn khổ chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố".‏

‏Mới đây, Trung Nguyên Legend tiếp tục đồng hành cùng các chương trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, đối ngoại, như: chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai" chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và kỷ niệm Quốc khánh 2/9; chương trình Hoa hậu Thế giới – Miss World 2026 tại Việt Nam. Qua các không gian thưởng thức cà phê năng lượng tuyệt ngon, các sản phẩm cà phê đặc biệt được chọn làm quà tặng, cùng hoạt động trải nghiệm Thiền cà phê dành cho các người đẹp đại diện cho gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, Trung Nguyên Legend góp phần đưa văn hóa cà phê Việt Nam, tinh thần Việt Nam và Lối sống Tỉnh thức đến gần hơn với cộng đồng toàn cầu. ‏

‏Hoa hậu Bỉ Olga Lombardo cùng các người đẹp đại diện gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trải nghiệm Thiền cà phê trong hành trình khám phá văn hóa, đất nước Việt Nam trong vòng chung kết Miss World 2026 tại Nha Trang.‏

‏Được biết, từ ngày 12–13/9/2026, Trung Nguyên Legend sẽ đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản trong chương trình "Viet Nam Day" nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Thông qua những ly cà phê G7 giới thiệu đến người yêu cà phê Nhật Bản, và trải nghiệm Thiền cà phê dành cho các lãnh đạo Bộ ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan chức năng tỉnh Fukuoka, Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa hình ảnh cà phê Việt Nam như một giá trị văn hóa đặc sắc, một cầu nối giao lưu hữu nghị Việt – Nhật, góp phần đưa văn hóa cà phê Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tại quê hương Trà đạo.‏

‏Thiền cà phê, một trải nghiệm cà phê văn hóa do Trung Nguyên Legend sáng tạo mang đến cho cộng đồng quốc tế góc nhìn sâu sắc hơn về văn hóa cà phê Việt Nam.‏

‏Tiếp nối hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, cùng khát vọng đưa cà phê Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, Trung Nguyên Legend tiếp tục kiên định khát vọng xây dựng vị thế mới cho cà phê Việt Nam bằng những hệ sản phẩm khác biệt, không gian trải nghiệm giàu bản sắc và các hoạt động ngoại giao văn hóa mang tầm quốc tế, nhằm "định hình ngành cà phê Việt Nam ở tầm vóc cao hơn" - một cường quốc xuất khẩu cà phê đang từng bước có những đóng góp quan trọng cho văn hóa cà phê toàn cầu‏ ‏./.‏