Tối 3/9, giá vàng tăng vọt

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối 3/9 tăng vọt 2,2% lên mức 4.485 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên thứ Năm, được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ, dữ liệu có thể tác động đến kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này.

Trước đó, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/8 trong phiên thứ Tư, trước khi phục hồi hơn 1%. Đà hồi phục diễn ra khi chỉ số USD giảm từ mức đỉnh gần ba tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt sau khi lên mức cao nhất trong nhiều năm.

"Đồng USD suy yếu nhẹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ đang hỗ trợ giá vàng. Trong bối cảnh Fed hiện chưa đưa ra định hướng rõ ràng về chính sách sắp tới, giá vàng vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với cuộc họp tháng 9", Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này.

Kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất gia tăng sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu vào tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất nếu tình trạng lạm phát vượt mục tiêu tiếp tục kéo dài.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do đây là tài sản không sinh lời.

Giới đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Trước đó, báo cáo việc làm ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8.

"Báo cáo việc làm có lẽ sẽ là thời điểm quan trọng nhất trong tuần. Nếu số liệu không đạt kỳ vọng và khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống, điều đó có thể đẩy giá vàng lên cao hơn", Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định.