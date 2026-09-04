Khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức, SN 1994

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra các quyết định tố tụng đối với Trần Tứ Đức, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Tứ Đức nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Do đang nợ tiền của nhiều người và cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, đầu năm 2026, Đức đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối nhằm vay tiền.

Cụ thể, Đức nói với một người dân trên địa bàn rằng cần vay tiền để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi mình đang làm việc. Vì tin tưởng, nhiều người đã cho Đức vay 60 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đức không sử dụng số tiền vào mục đích đáo hạn khoản vay như đã cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm Trần Tứ Đức theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)