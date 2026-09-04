Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức, SN 1994

| | Sống

Khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức, SN 1994

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức (SN 1994), cựu nhân viên một ngân hàng trên địa bàn, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra các quyết định tố tụng đối với Trần Tứ Đức, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Tứ Đức nguyên là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Do đang nợ tiền của nhiều người và cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, đầu năm 2026, Đức đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối nhằm vay tiền.

Cụ thể, Đức nói với một người dân trên địa bàn rằng cần vay tiền để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi mình đang làm việc. Vì tin tưởng, nhiều người đã cho Đức vay 60 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đức không sử dụng số tiền vào mục đích đáo hạn khoản vay như đã cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm Trần Tứ Đức theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)

Lê Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại học được mệnh danh là "Stanford Việt Nam" có thay đổi lớn trong tuyển sinh năm sau: Dự kiến bỏ 1 kiểu xét tuyển quen thuộc

Đại học được mệnh danh là "Stanford Việt Nam" có thay đổi lớn trong tuyển sinh năm sau: Dự kiến bỏ 1 kiểu xét tuyển quen thuộc Nổi bật

Từ ngay ngày mai - 5/9, thêm 1 dịch vụ miễn phí liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Từ ngay ngày mai - 5/9, thêm 1 dịch vụ miễn phí liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Lời khuyên cho những gia đình đã lâu chưa vệ sinh bể phốt

Lời khuyên cho những gia đình đã lâu chưa vệ sinh bể phốt

10:50 , 04/09/2026
Căn nhà 1.000m2 của diễn viên Vân Trang

Căn nhà 1.000m2 của diễn viên Vân Trang

10:36 , 04/09/2026
Từ hôm nay, công an thông báo quan trọng tới người dân Hà Nội, lưu ý ngay để không bị phạt tiền

Từ hôm nay, công an thông báo quan trọng tới người dân Hà Nội, lưu ý ngay để không bị phạt tiền

10:25 , 04/09/2026
Điểm chung của Ánh Viên và Khả Ngân

Điểm chung của Ánh Viên và Khả Ngân

10:15 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên