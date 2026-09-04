Lời khuyên cho những gia đình đã lâu chưa vệ sinh bể phốt

Đối với những gia đình đã lâu (trên 3 - 5 năm) chưa hút hoặc vệ sinh bể phốt (bể tự hoại), việc xử lý cần hết sức cẩn trọng để tránh tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, hư hỏng hệ thống ống dẫn hoặc ngộ độc khí độc. Dưới đây là các lưu ý quan trọng chia theo từng giai đoạn xử lý mà các bạn có thể tham khảo để đảm bảo quá trình vệ sinh bể phốt được hiệu quả và an toàn nhất.

1. Dấu hiệu cảnh báo bể phốt đã quá tải

Nếu đột nhiên bạn thấy xuất hiện các hiện tượng bất thường như nước trong bồn cầu thoát rất chậm hoặc rỉ rả sau khi xả, hay mùi hôi thối khó chịu thoát ra từ nhà vệ sinh dù đã cọ rửa sạch sẽ thì cần nghĩ đến khả năng bể phốt đã quá tải, gia đình cần phải xử lý ngay lập tức.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, khi xả nước mà nghe thấy tiếng kêu ục ục lớn phát ra từ hệ thống đường ống, hoặc nguy hiểm hơn là chất thải và nước bẩn có hiện tượng bị đẩy trào ngược lên bề mặt, thì đó là những báo hiệu rõ ràng nhất cho thấy bể chứa nhà bạn đã không còn sức chứa, nên vệ sinh càng sớm càng tốt.

2. Tuyệt đối KHÔNG làm những điều sau

Bạn có thể gọi đội ngũ thợ chuyên nghiệp đến xử lý. Nếu tự thực hiện thì phải hết sức lưu ý những điều sau:

- Bạn tuyệt đối không được tự ý mở nắp bể phốt để kiểm tra mà không có đồ bảo hộ chuyên dụng vì đây là nơi tích tụ lượng lớn các loại khí cực độc như Metan, Hydro sulfide hay Cacbon oxit có thể gây chóng mặt, ngất xỉu hoặc tử vong ngay tại chỗ nếu hít phải ở nồng độ cao.

- Đồng thời, việc bật lửa hay hút thuốc gần khu vực mở nắp cũng phải nghiêm cấm do khí Metan sinh ra từ chất thải hữu cơ rất dễ bắt lửa và có thể gây ra các vụ nổ bể phốt cực kỳ nguy hiểm.

- Ngoài ra, hãy từ bỏ thói quen đổ bừa bãi các loại hóa chất hay axit thông cống đậm đặc khi thấy tắc, bởi chúng sẽ tiêu diệt toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi bên trong, làm chất thải không thể phân hủy và khiến bể nhanh đầy hơn, chưa kể còn làm ăn mòn và gây giòn gãy đường ống nhựa.

3. Quy trình chuẩn bị trước khi hút bể phốt

Nếu quyết định gọi dịch vụ xe hút bể phốt chuyên nghiệp, gia đình cần chủ động xác định chính xác vị trí nắp bể vốn thường bị che phủ bởi gạch lát nền hoặc đồ đạc sau nhiều năm sử dụng để tránh việc phải đập phá diện tích lớn gây mất thẩm mỹ cho ngôi nhà.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trước khi tiến hành hút ít nhất 15 đến 30 phút, hãy yêu cầu thợ kỹ thuật mở nắp thông khí trước để khí độc thoát bớt ra ngoài, đồng thời tuyệt đối không cho người hoặc vật nuôi lại gần khu vực này nhằm đảm bảo an toàn.

Cuối cùng, bạn nên tìm hiểu kỹ dung tích bể của gia đình mình (thông thường nhà phố dao động từ 3 đến 5 khối) để giám sát khối lượng hút và đối chiếu với báo giá của xe, tránh tình trạng bị các đơn vị không uy tín gian lận hoặc "hét giá" khống số khối gây rắc rối về sau.

4. Giải pháp xử lý định kỳ bằng men vi sinh

Có một điều bạn cũng cần lưu ý, đó là nếu bể phốt chưa đến mức tắc nghẽn hoàn toàn nhưng đã lâu chưa bảo dưỡng thì gia đình cũng có thể sử dụng men vi sinh tổng hợp chuyên dụng. Đây là loại men dành riêng cho bể tự hoại, chúng chứa hàng tỷ lợi khuẩn giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải rắn thành dạng nước và khí, làm xẹp nhanh chóng lớp bùn đóng váng trên bề mặt.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đổ trực tiếp gói men vào bồn cầu, đợi khoảng 5 đến 10 phút cho men hòa tan rồi ấn xả nước, tốt nhất là nên thực hiện vào ban đêm khi không còn ai sử dụng nhà vệ sinh.

Việc duy trì đổ định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bể một cách hiệu quả, giúp hệ thống tự hoại của gia đình hoạt động trơn tru và có thể duy trì từ 5 đến 7 năm mới phải thuê xe hút định kỳ một lần.