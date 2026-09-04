Càng nhịn ăn càng dễ tăng cân trở lại: Chuyên gia chỉ ra sai lầm khiến nhiều người giảm mãi không thành công

Giảm cân rồi lại tăng cân, thậm chí sau một thời gian ăn kiêng còn cảm thấy cơ thể yếu hơn là tình trạng không hiếm gặp. Để nhanh chóng nhìn thấy con số trên cân giảm xuống, nhiều người lựa chọn nhịn ăn, cắt giảm mạnh khẩu phần hoặc áp dụng chế độ ăn cực ít calo.

Tuy nhiên, cách này có thể khiến cơ bắp bị hao hụt trước khi lượng mỡ giảm đáng kể. Khi khối cơ suy giảm, cơ thể không chỉ yếu hơn mà việc duy trì cân nặng sau giảm cũng trở nên khó khăn.

Theo Giáo sư danh dự Ishuura Shoichi, Đại học Tokyo (Nhật Bản), chìa khóa của giảm cân bền vững không nằm ở việc càng ăn ít càng tốt, mà là xây dựng một chế độ ăn hợp lý và có thể duy trì lâu dài.

Giảm cân không đồng nghĩa với nhịn ăn

Một trong những nguyên tắc quan trọng được chuyên gia nhấn mạnh là hạn chế đồ ngọt và tránh tiêu thụ quá nhiều đường. Chỉ riêng việc kiểm soát lượng đồ ngọt trong khẩu phần đã có thể mang lại hiệu quả đáng kể đối với quá trình kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh chế độ ăn, vận động cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu có điều kiện, việc duy trì các hoạt động thể chất như bơi lội thường xuyên có thể hỗ trợ quá trình giảm cân.

Chuyên gia đồng thời khuyến nghị tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo và đặc biệt không nên biến chế độ giảm cân thành một thực đơn quá đơn điệu.

Bởi trên thực tế, ăn kiêng càng khắt khe chưa chắc càng dễ giảm cân lâu dài.

Vì sao ăn kiêng một thời gian lại dễ bỏ cuộc?

Một chế độ ăn có thể giúp cân nặng giảm nhanh trong vài tuần nhưng nếu quá khắt khe, người thực hiện rất dễ cảm thấy chán nản.

Giáo sư Ishuura Shoichi cho rằng con người có xu hướng cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại một hành vi giống nhau trong thời gian dài. Điều này cũng xảy ra với chế độ ăn kiêng.

Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một vài món, cắt bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm hoặc liên tục phải chịu cảm giác đói, việc duy trì chế độ ăn sẽ trở thành một thử thách.

Sự đa dạng trong thực đơn vì thế rất quan trọng. Một chế độ giảm cân tốt không chỉ cần kiểm soát năng lượng mà còn phải đảm bảo cơ thể nhận được nhiều nhóm chất dinh dưỡng khác nhau.

Nói cách khác, mục tiêu không phải là tìm một chế độ ăn giúp giảm cân thật nhanh, mà là tìm cách ăn uống mà bạn có thể duy trì trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Càng ép cân nhanh, nguy cơ tăng cân trở lại càng cao

Nhiều người kỳ vọng có thể giảm cân trong thời gian ngắn bằng cách cắt giảm nghiêm ngặt lượng thức ăn. Khi lượng calo nạp vào giảm mạnh, cân nặng có thể đi xuống nhanh chóng.

Tuy nhiên, con số trên cân giảm không đồng nghĩa toàn bộ lượng giảm đó là mỡ. Nếu khẩu phần ăn quá ít và không được kiểm soát hợp lý, cơ thể có thể mất cả khối cơ.

Đây cũng là lý do một số người rơi vào vòng lặp: ăn kiêng – giảm cân – trở lại chế độ ăn cũ – tăng cân.

Khi chế độ ăn quá khắt khe không thể duy trì, việc quay lại thói quen ăn uống trước đây rất dễ khiến cân nặng tăng trở lại.

4 cách giảm cân phổ biến: Không phải cách nào cũng dễ duy trì

Theo chuyên gia, các phương pháp giảm cân thường gặp có thể được chia thành 4 nhóm.

Thứ nhất, nhịn ăn hoặc chỉ uống nước: Người thực hiện gần như không đưa thức ăn vào cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là phương pháp cực đoan và khó duy trì lâu dài.

Thứ hai, ăn cực ít: Lượng thức ăn được cắt giảm xuống mức rất thấp với kỳ vọng cân nặng giảm nhanh.

Thứ ba, kiểm soát khẩu phần kết hợp vận động: Lượng thức ăn được điều chỉnh ở mức phù hợp đồng thời duy trì hoạt động thể chất.

Thứ tư, duy trì chế độ ăn tương đối bình thường kết hợp tập luyện: Thay vì cắt giảm cực đoan, người muốn giảm cân chú trọng lựa chọn thực phẩm hợp lý và tăng cường vận động.

Trong số này, điểm quan trọng không chỉ là giảm được bao nhiêu kg, mà còn là khả năng duy trì kết quả sau khi đạt mục tiêu.

Muốn giảm mỡ, đừng chỉ nhìn vào số cân

Giảm cân bền vững không nên được hiểu đơn giản là khiến trọng lượng cơ thể giảm càng nhanh càng tốt. Điều quan trọng hơn là hướng tới giảm lượng mỡ dư thừa nhưng hạn chế mất cơ, đồng thời xây dựng thói quen ăn uống và vận động có thể duy trì lâu dài.

Một chế độ ăn đa dạng, kiểm soát đồ ngọt, ưu tiên rau quả, hạn chế chất béo dư thừa và kết hợp vận động phù hợp có thể thực tế hơn nhiều so với việc nhịn ăn hoặc cắt giảm calo quá mức.

Giảm cân thành công không phải là cuộc đua xem ai xuống cân nhanh nhất, mà là khả năng giữ được thành quả mà không phải liên tục bắt đầu lại từ đầu.