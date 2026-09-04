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Tạm thời cấm đường giao thông ở Hải Phòng để xử lý bom

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Tạm thời cấm đường giao thông ở Hải Phòng để xử lý bom

UBND phường Lê Chân, TP Hải Phòng thông báo tạm thời cấm 800 m đường Cầu Đất trong sáng 4/9 để phục vụ xử lý quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối đến tài sản, tính mạng và sức khỏe của người dân, UBND Phường Lê Chân yêu cầu toàn thể người dân tuyệt đối không lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất (đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh); thời gian từ 6 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 04/9/2026.

Căn cứ Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về thu hồi, vận chuyển và hủy nổ 01 quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại số 96 Cầu Đất, Phường Lê Chân, Công an Phường Lê Chân chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ; bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, chủ động phân luồng từ xa, không để phương tiện và người dân đi vào khu vực được xác định là khu vực nguy hiểm; kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố bố trí, phân công lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Phường Lê Chân tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ.

UBND phường cũng đề nghị các cơ quan thông tin báo chí thành phố phối hợp, chung tay với Phường Lê Chân trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố biết và chấp hành việc không lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất (đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Lạch Tray đến ngã tư Hai Bà Trưng - Cầu Đất) theo thời gian từ 6 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 04/9/2026.

Theo Minh Ánh

Phụ Nữ Mới

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