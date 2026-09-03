Khởi tố một đối tượng lừa đảo 'chạy án' trong vụ Phú Lê





Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sa Pa.

Huấn Hoa Hồng lừa đảo cho số lô, đề

Chiều 3/9, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về tình hình điều tra các vụ án liên quan một số cá nhân như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sa Pa cùng một số nhân vật có nhiều tai tiếng trên mạng xã hội và bài học cho lớp trẻ sau những vụ việc này?

Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Bộ Công an cho hay, hành vi phạm tội liên quan kinh doanh trên nền tảng Tiktok và để doanh thu ngoài sổ sách kế toán với số doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Theo ông Toản, qua mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện Huấn Hoa Hồng lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Huấn “Hoa Hồng” để được chọn số lô, đề có khả năng trúng cao. “Tuy nhiên khi tham gia đánh lô, đề với các số này, họ không trúng và đòi tiền thì Huấn chiếm đoạt, không trả”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Từ những nội dung tố giác đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra vụ án.

Khởi tố kẻ lừa đảo 'chạy án' cho vợ chồng Phú Lê

Liên quan đến vụ án của đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố các bị can với các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về tội danh liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là cô giáo Hương) cùng đồng bọn về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Huấn “Hoa Hồng” và Phú Lê.

Theo đại diện Bộ Công an, nội dung mới của vụ án này là trong quá trình điều tra đối với vụ án của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại thành phố Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới "chạy án".

Hành vi của Nguyễn Thị Nhuần đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vụ án liên quan đến Hải "Sapa TV", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ thêm.

Thận trọng đối với các thông tin trên mạng xã hội

Từ những vụ án này, ông Toản đưa ra khuyến nghị, bên cạnh rất nhiều tiện ích trên mạng xã hội thì đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

"Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội hãy tự chuẩn bị cho mình 'lá chắn' tự thân, phải luôn luôn cảnh giác, luôn luôn thận trọng đối với các thông tin trên mạng xã hội.

Những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị thật. Trong quá trình tương tác, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần phải tự trang bị kiến thức này", ông Toản chia sẻ.

Bộ Công an cũng khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm pháp đều sẽ bị xử lý.

Bộ Công an mong muốn sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để xây dựng một môi trường mạng thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Mỗi cá nhân tham gia trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cộng đồng chung.