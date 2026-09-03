Vinhomes chốt hợp đồng hơn 67.000 tỷ đồng với 'người nhà' tại siêu dự án rộng 9.171 ha ở Hà Nội

Theo đó, HĐQT Vinhomes đã phê duyệt việc ký hợp đồng tổng thầu với CTCP Phát triển Xây dựng Vincons Windows để triển khai một số hạng mục thuộc dự án.

Phạm vi công việc gồm tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho một số hạng mục công trình.

Đáng chú ý, tổng giá trị hợp đồng tạm tính lên tới 67.395 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Vincons Windows là công ty con của Vinhomes, có mã số doanh nghiệp 4201967027 và hiện đặt trụ sở tại tòa Technopark Tower, Khu đô thị Gia Lâm, Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính, doanh nghiệp này nằm trong nhóm công ty con của Vinhomes hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình.

Việc ký hợp đồng với Vincons Windows diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang đẩy mạnh triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, một trong những dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp tại Thủ đô.

Dự án này trước đây được biết đến với tên Khu đô thị thể thao Olympic, nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Dự án có diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã và được chia thành 4 phân khu chính.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án vào khoảng 925.000 tỷ đồng, trong khi quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Với quy mô trên, đây là một trong những dự án đô thị có tổng vốn đầu tư lớn nhất từng được triển khai tại Hà Nội.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị gắn với tổ hợp liên hợp thể thao, giúp Thủ đô có đủ điều kiện đăng cai những sự kiện lớn tầm châu lục và quốc tế, trong đó hướng đến Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội Olympic được nhắc tới.

Một trong những công trình trọng điểm là sân vận động VinFast - Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được quy hoạch tại phân khu B. Theo thông tin của chính quyền địa phương, công trình được định hướng đạt chuẩn FIFA và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Dự án đồng thời nằm tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nơi đang tập trung nhiều tuyến hạ tầng giao thông lớn như Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.