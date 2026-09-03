Ông Trần Anh Tuấn được Tổng thống Kyrgyzstan trao Huân chương hữu nghị Dostuk

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống Sadyr Japarov, ngày 31/8.

Dostuk có nghĩa là "Hữu nghị", là huân chương cấp Nhà nước của Kyrgyzstan dành cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Kyrgyzstan với các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Việc trao Huân chương Dostuk cho ông Trần Anh Tuấn được phía Kyrgyzstan thực hiện nhằm ghi nhận những đóng góp từ khu vực doanh nghiệp vào quan hệ hợp tác Việt Nam - Kyrgyzstan.

Huân chương Dostuk trước đây cũng được trao cho một số nhân vật quốc tế, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, Chủ tịch Liên đoàn Đấu vật Thế giới Nenad Lalović và cựu Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrissov.

Tổng thống Sadyr Japarov đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam tại Kyrgyzstan, đặc biệt là Tập đoàn ROX đang đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng đô thị; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Kyrgyzstan.

Tại Kyrgyzstan, ROX Group là một trong những doanh nghiệp Việt đang triển khai hoạt động hợp tác phát triển. Các công ty thành viên của ROX là đối tác phát triển của nhiều dự án trị giá hàng tỷ USD như dự án đại đô thị All in One Royal Central Park hay nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul Solar Farm.

Dự án Royal Central Park tại Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan

Theo thông tin được công bố, Royal Central Park được quy hoạch trên diện tích 53,5 ha tại Bishkek, với các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Còn ROX Issyk-Kul Solar Farm có quy mô quy hoạch 1.900 MWp, tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Giai đoạn I, công suất 175 MWp, đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 6/2026.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, tính đến ngày 30/6/2026, các công ty thành viên của ROX Group đã thực hiện các chương trình tài trợ và hỗ trợ xã hội tại Kyrgyzstan với tổng giá trị khoảng 1,24 triệu USD; đồng thời tài trợ gần 1 triệu USD cho công tác xây dựng Quy hoạch chung của thành phố Bishkek.

Theo cam kết, ba trường học và ba trường mầm non dự kiến được xây dựng tại Bishkek với tổng giá trị khoảng 25 triệu USD.

Thông qua hoạt động đầu tư và hợp tác kinh tế tại Kyrgyzstan, ông Trần Anh Tuấn đã góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp hai nước trong một số lĩnh vực như bất động sản, năng lượng tái tạo và công nghệ.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, ông Trần Anh Tuấn cũng đề xuất một số sáng kiến giao lưu văn hóa, trong đó có việc xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bishkek và sáng kiến đặt tượng Anh hùng dân tộc Manas tại Hà Nội. Các hoạt động này hướng tới tăng cường giao lưu, hiểu biết và kết nối nhân dân hai nước.

Việc Tổng thống Kyrgyzstan trao Huân chương Dostuk cho một doanh nhân Việt Nam là sự ghi nhận của phía Kyrgyzstan đối với những đóng góp cụ thể cho hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực đầu tư. Qua đó, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp được thể hiện rõ hơn trong việc tạo thêm các kết nối kinh tế và giao lưu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.