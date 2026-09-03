Trước khi biến mất khỏi MXH, Huyền Huho từng đứng sau hệ sinh thái 'khủng': Bán thịt trâu gác bếp, dầu gội, đồ ăn vặt… thu 60 tỷ đồng/năm

TikToker Huyền Huho (Nguyễn Thị Ngọc Huyền). Ảnh: FBNV.

Những ngày gần đây, các từ khóa liên quan đến Huyền Huho như “Huyền Huho là ai?”, “Huyền Huho thịt trâu sấy”, “Huyền Huho quán nướng”... bất ngờ được tìm kiếm nhiều. Đáng chú ý, trong lúc tên tuổi được chú ý trở lại, nhiều tài khoản của Huyền Huho được cư dân mạng phát hiện không còn khả dụng.

Cụ thể, tài khoản TikTok Huyền Huho Daily với khoảng 1,1 triệu người theo dõi, tài khoản Huyền Huho có hơn 382.000 người theo dõi và Facebook với khoảng 283.500 người theo dõi đều hiển thị thông báo không thể tìm thấy tài khoản hoặc không thể xem nội dung.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các tài khoản mạng xã hội của Huyền Huho đồng loạt không còn truy cập được.

Huyền Huho tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988, quê Lào Cai. Cô được biết đến qua những video xoay quanh cuộc sống thường ngày, ẩm thực và các đặc sản vùng Tây Bắc. Từ đó cô dần xây dựng được lượng người theo dõi lớn, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên chính những sản phẩm xuất hiện trong nội dung của mình.

Từ thịt trâu gác bếp đến thương hiệu Huho Food

uyền Huho giới thiệu thịt trâu gác bếp thương hiệu Huho Food trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Trong số các sản phẩm gắn với tên tuổi Huyền Huho, thịt trâu gác bếp là cái tên nổi bật nhất.

Tháng 5/2022, Huyền Huho bắt đầu kinh doanh, chủ yếu thông qua livestream trên TikTok kết hợp với các sàn thương mại điện tử. Cô cùng người đồng sáng lập Hoàng Chung Học xây dựng Huho Food và đưa thương hiệu này lên gọi vốn trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 vào năm 2024. Thương hiệu nổi bật với sản phẩm thịt trâu gác bếp Tây Bắc.

Theo phần giới thiệu của đội ngũ sáng lập tại Shark Tank Việt Nam, chỉ sau khoảng 5 tháng hoạt động, doanh số của Huho tăng gấp 10 lần, lên 15 tỷ đồng.

Đến năm 2022, doanh thu được công bố khoảng 60 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng sau thuế 20%. Tính đến tháng 10/2023, doanh số lũy kế của Huho Food đạt khoảng 70 tỷ đồng, trong khi startup đặt mục tiêu doanh số cả năm ở mức 150 tỷ đồng.

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 6, sau quá trình thương lượng, Huho Food nhận được cam kết đầu tư 25 tỷ đồng để đổi lấy 20% cổ phần.

Theo Metric, từ 1/1/2025 đến 31/7/2026, trên 4 nền tảng gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, Huho Food đạt doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong top 10 thương hiệu có doanh số thịt trâu sấy, thịt trâu gác bếp cao nhất trên các sàn thương mại điện tử.

Hiện các sản phẩm thịt trâu gác bếp Huho không còn xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử. Fanpage “Thịt trâu gác bếp Huyền Huho” cũng đã khóa. Trong khoảng một năm trở lại đây, Huyền Huho không còn đăng tải các video liên quan đến dòng sản phẩm này.

Từng mở rộng sang dầu gội, son dưỡng và đồ ăn vặt

Huyền Huho trong video giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm dầu gội, dầu xả Gừng & Trắc Bá Diệp LAVIA. Ảnh: Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở thịt trâu sấy, hệ sinh thái sản phẩm gắn với Huyền Huho còn mở rộng nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư Phát triển Huho Việt Nam được thành lập ngày 10/11/2022, đặt trụ sở tại tầng 3, tòa Iris Garden, phường Cầu Diễn, TP Hà Nội.

Ông Vũ Đình Rồng, sinh năm 1993, hiện là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Huho Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm đưa dầu gội, dầu xả Gừng & Trắc Bá Diệp LAVIA ra thị trường. Những sản phẩm này từng được Huyền Huho cùng nhiều TikToker, KOL nổi tiếng quảng bá trên mạng xã hội.

Sản phẩm được giới thiệu với nhiều công dụng liên quan đến chăm sóc tóc và làm sạch da đầu. Trong đó, thương hiệu nhấn mạnh các công dụng như hỗ trợ kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm rụng tóc, hỗ trợ kích thích tóc mọc nhanh và hỗ trợ tuần hoàn máu.

Bên cạnh dòng chăm sóc tóc, LAVIA còn từng giới thiệu son dưỡng hồng môi từ lá dâu tằm và cánh hoa hồng. Sản phẩm cũng xuất hiện trong các video trải nghiệm, quảng bá của Huyền Huho và một số TikToker.

Tuy nhiên, theo khảo sát, hiện tại các sản phẩm dầu gội và son dưỡng trên đã không còn bán trên các sàn thương mại điện tử.

Một số sản phẩm ăn vặt thương hiệu Huyền Huho trong gian hàng Huho Food trên Shopee. Ảnh chụp màn hình.

Ở mảng thực phẩm, gian hàng Huho Food trên Shopee hiện ghi nhận có 36 sản phẩm, chủ yếu là mặt hàng ăn vặt mang thương hiệu Huyền Huho. Danh mục gồm chuối sấy giòn, da heo cháy tỏi, trái cây sấy, các loại kẹo, bánh, bim bim...

Tuy nhiên, hiện gian hàng Huho Food trên Shopee cũng đang tạm nghỉ bán.