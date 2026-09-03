18 ngày sau khi mua một công ty nước ép, trà - cà phê Việt Nam, đại gia Thái Lan mua tiếp một công ty nước uống đóng chai

Ngày 14/8, CPF cho biết C.P. Vietnam Corporation đã ký thỏa thuận mua 76,57% CTCP Les Vergers Du Mekong (LVDM) tại Việt Nam với giá khoảng 235,1 tỷ đồng, tương đương 336 triệu baht.

LVDM sản xuất các dòng nước ép, puree, mứt và nhiều sản phẩm đồ uống cao cấp. Doanh nghiệp được biết đến với thương hiệu nước ép Le Fruit, đồng thời kinh doanh cà phê, trà và phục vụ nhóm khách hàng khách sạn, nhà hàng.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong vòng hai tháng kể từ ngày 12/8. Khi đó LVDM sẽ trở thành công ty con của CPF.

18 ngày sau, tức ngày 1/9, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) thông báo công ty con CPF Food and Beverage (CPFFB) sẽ đầu tư khoản tiền tương đương thương vụ tại Việt Nam, tổng cộng 334,7 triệu baht để sở hữu 51% Brew Factory, doanh nghiệp Thái Lan chuyên sản xuất và phân phối nước uống đóng chai, nước khoáng. CPF đang gián tiếp sở hữu 99,99% CPFFB.

Giao dịch được thực hiện theo hai bước. Trước tiên, CPFFB bỏ 235,3 triệu baht mua lại 43,6% cổ phần Brew Factory từ các cổ đông hiện hữu. Trong vòng 30 ngày sau đó, Brew Factory sẽ tăng vốn và CPFFB tiếp tục rót 99,4 triệu baht mua cổ phần mới. Sau khi hoàn tất, Brew Factory trở thành công ty con của CPF.

Nhà máy của Brew Factory đặt tại tỉnh Surin, có công suất khoảng 295 triệu lít mỗi năm. Doanh nghiệp vừa sản xuất nước uống theo hình thức OEM, vừa phân phối sản phẩm dưới thương hiệu Sabai. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Brew Factory ghi nhận doanh thu khoảng 210 triệu baht và lợi nhuận ròng khoảng 15 triệu baht.

Brew Factory tại Thái Lan mang đến cho CPF một cơ sở sản xuất nước uống quy mô công nghiệp với công suất gần 300 triệu lít mỗi năm. Trong khi đó, LVDM tại Việt Nam có thế mạnh ở phân khúc đồ uống cao cấp, sản phẩm từ trái cây, cà phê, trà, mạng lưới khách hàng nhà hàng - khách sạn và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu.﻿

Ông Prasit Boondoungprasert, CEO CPF, khi trao đổi với truyền thông Thái Lan đã trực tiếp nhắc đến cả Brew Factory và LVDM như những khoản đầu tư giúp bổ sung danh mục kinh doanh đồ uống của CPF. Theo ông, thị trường nước uống có quy mô lớn và CPF có thể tận dụng ngay chuỗi cung ứng hiện hữu để phát triển hoạt động này. Hướng mở rộng tiếp theo còn có thể nhắm tới các loại đồ uống sức khỏe ở phân khúc cao cấp.﻿

Charoen Pokphand Group - C.P. Group , tập đoàn tư nhân đa ngành của gia đình Chearavanont tại Thái Lan. Hệ sinh thái C.P. trải rộng từ nông nghiệp - thực phẩm đến bán lẻ, viễn thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Charoen Pokphand Foods Public Company Limited - CPF là một trong những doanh nghiệp trụ cột của hệ sinh thái đó, tập trung vào nông nghiệp và thực phẩm, đồng thời là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan với mã CPF. Đây là doanh nghiệp sở hữu hệ thống công ty nông nghiệp - thực phẩm tại nhiều quốc gia, trong đó có

C.P. Vietnam Corporation - công ty con mà CPF gián tiếp sở hữu 100%.

Trong nhiều thập kỷ, hệ thống C.P. nổi tiếng với mô hình chuỗi khép kín Feed - Farm - Food, từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến chế biến và phân phối thực phẩm.

Tại Việt Nam, C.P. bắt đầu hiện diện từ cuối thập niên 1980 và thành lập doanh nghiệp chăn nuôi từ năm 1993. Hệ thống sau đó phát triển thành mạng lưới nhà máy thức ăn chăn nuôi, trang trại, thủy sản, cơ sở giết mổ và chế biến thực phẩm quy mô lớn.

Việt Nam hiện cũng là thị trường nước ngoài lớn nhất của CPF.

Riêng quý II/2026, doanh thu của CPF tại Việt Nam đạt khoảng 28,21 tỷ baht, tăng 7,8% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 18% tổng doanh thu tập đoàn. Trong nửa đầu năm, doanh thu tại Việt Nam đạt 52,91 tỷ baht.