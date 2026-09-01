Thái Lan hoàn tất mua lại 1 doanh nghiệp nước ép, trà - cà phê Việt Nam

Cụ thể, CPF thông báo công ty con C.P. Vietnam Corporation (CPV), đơn vị mà CPF gián tiếp sở hữu 100%, đã ký hợp đồng mua bán cổ phần để thâu tóm 76,57% cổ phần Công ty Cổ phần Les Vergers Du Mekong (LVDM), với tổng giá trị 235,1 tỷ đồng triệu đồng (khoảng 336 triệu baht). Sau khi hoàn tất giao dịch, LVDM sẽ trở thành công ty con của CPF.

Dự kiến, thương vụ sẽ hoàn tất trong vòng 2 tháng từ ngày 12/8/2026.﻿

CPF cho biết LVDM có kết quả tăng trưởng tốt các năm 2023﻿-2025. Lợi nhuận tăng gần gấp đôi từ 11,3 tỷ đồng năm 2023 lên 15,2 tỷ đồng năm 2024 và 20,4 tỷ đồng năm 2025. Doanh thu tăng từ 127 tỷ đồng năm 2023 lên 154,5 tỷ đồng năm 2024 và 199,3 tỷ đồng năm 2025.

Les Vergers du Mekong – Vườn cây trái Cửu Long cung cấp cà phê, nước ép trái cây, trà tới các chuỗi khách sạn 5 sao như Sofitel, Novotel, Pullman, Mgallery,. Hyatt, Intercontinental, Meridien, Victoria và xuất khẩu tới nhiều nơi trên thế giới.﻿

Các thương hiệu Le Fruit và Folliet của công ty hoạt động tại Việt Nam và Campuchia thể hiện sự cam kết của công ty đối với chuỗi giá trị bền vững, với khoảng 2.000 trang trại nhỏ trên khắp Việt Nam.

Thương vụ này tiếp nối chuỗi các doanh nghiệp Thái Lan mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam. Các ví dụ tiêu biểu bao gồm ThaiBev mua lại hơn 50% Sabeco năm 2017; SCG (qua Nawaplastic) mua lại hơn 50% Nhựa Bình Minh năm 2018; SCG mua lại 70% Nhựa Duy Tân năm 2021, sau đó nâng lên sở hữu toàn bộ; Central Retail mua lại Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino (Pháp) năm 2016; Krungsri mua lại 100% SHB Finance từ SHB theo hợp đồng ký năm 2021.

Doanh thu của CPF tại Việt Nam đã tăng trở lại lần đầu tiên sau vụ việc Liễu Quý Ngân

CPF của Thái Lan vừa công bố kết quả nửa đầu năm 2026 với lợi nhuận ròng lao dốc 53%, chỉ còn 8.951 triệu baht so với 18.926 triệu baht cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 283.883 triệu baht, giảm 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nếu tính theo đồng nội tệ, doanh thu giảm nhẹ 0,1%, cho thấy phần lớn mức giảm đến từ yếu tố tỷ giá.

Trong bức tranh chung đi xuống, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi doanh thu quý 2 tăng.

Cụ thể, doanh thu của CPF tại Việt Nam đạt 52.914 triệu baht (khoảng 40.700 tỷ đồng) trong nửa đầu năm, chiếm khoảng 19% tổng doanh thu toàn tập đoàn, là tỷ trọng cao nhất trong số các thị trường quốc tế của CPF. Con số này giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Tuy tổng doanh thu quý 1 và quý 2 năm nay giảm﻿, đà phục hồi thể hiện rõ trong quý 2/2026, khi doanh thu tại Việt Nam đạt 28.208 triệu baht (21.700 tỷ đồng), tăng 8% so với cùng kỳ.

Đây là quý đầu tiên tại Việt Nam mà doanh thu của CPF tăng, sau nhiều quý liên tiếp giảm, bắt đầu từ sự kiện có liên quan anh Liễu Quý Ngân và heo chết.

Cơ cấu doanh thu tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 nghiêng mạnh về mảng chăn nuôi (Farm), chiếm 65% khoảng 26.435 tỷ đồng; tiếp theo là thức ăn chăn nuôi (Feed) 27% khoảng 10.807 tỷ đồng; và thực phẩm (Food) 8% khoảng 3.462 tỷ đồng.

Mảng Feed tăng 7% và Food tăng 6%, song mảng Farm – vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất – lại giảm 6%, kéo tổng doanh thu đi xuống.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá gà thịt giảm 6% (từ 32.565 xuống 30.501 VND/kg), trong khi giá heo hơi gần như đi ngang (đạt 67.237 VND/kg).