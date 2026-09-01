Loạt doanh nghiệp lên kế hoạch huy động trái phiếu để làm gì?

Trong bối cảnh nhu cầu vốn gia tăng, nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch huy động qua kênh trái phiếu với những mục đích khác nhau, từ bổ sung nguồn lực cho các dự án đến cơ cấu nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đầu tiên phải kể đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE), doanh nghiệp này chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông sẽ có 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/8/2026.

Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, lãi suất 0%/năm được áp dụng đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tuy nhiên đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là 14,5%/năm.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu lần này. Số tiền thu được sẽ sử dụng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đáng chú ý, CII huy động trái phiếu trong bối cảnh tính đến cuối quý II/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 30.518 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm.

Cùng chiều diễn biến, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã: BCM, sàn HoSE) cũng vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.100 trái phiếu riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành tối đa 710 tỷ đồng.

Đây là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, và chào bán tại thị trường trong nước. Ngày phát hành dự kiến trong quý III/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất 02 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất ở tại đô thị và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m2 do tổ chức phát hành sở hữu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được định giá hơn 1.016 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Trong đó, 110 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tai BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.

Trong khi đó, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE) cũng dự kiến chào bán chào bán tối đa 700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành.

Số tiền thu thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm gồm: tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ chức phát hành và/hoặc tài sản hợp pháp của bên thứ ba (nếu có).

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc đang ở mức hơn 47.106 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài ghi nhận hơn 32.676 tỷ đồng, chiếm 69,4% tổng nợ.

Như vậy, cùng lựa chọn kênh trái phiếu để huy động vốn, song mục đích sử dụng nguồn tiền của các doanh nghiệp có sự khác biệt. Nếu CII hướng nguồn tiền vào triển khai dự án mở rộng cao tốc, thì Becamex Group và Kinh Bắc tập trung cơ cấu lại các khoản nợ, qua đó giảm áp lực từ các nghĩa vụ tài chính hiện hữu.

Động thái này cho thấy trái phiếu vẫn là một trong những kênh huy động vốn được doanh nghiệp bất động sản, hạ tầng quan tâm, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, vừa góp phần tái cơ cấu nguồn vốn và chủ động hơn trong bài toán tài chính.