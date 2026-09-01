FLC tăng vốn gấp rưỡi lên gần 13.000 tỷ đồng

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 28/8/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã nâng vốn điều lệ từ khoảng 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.326 tỷ đồng, tức khoảng 50%.

Toàn bộ vốn điều lệ của FLC là nguồn vốn tư nhân, không có vốn ngân sách nhà nước hay vốn nước ngoài.﻿

﻿Trước đó, trong tháng 5, Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo FLC cho biết FLC đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Giang, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai….

Về các dự án, tháng 4/2026, FLC khởi công dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Gia Lai, là quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên. Dự án có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.﻿

Cuối tháng 6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk . Tập đoàn FLC là một trong bốn doanh nghiệp lớn được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cùng với đó, FLC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo với tổng vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng.﻿