Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC tăng vốn gấp rưỡi lên gần 13.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Toàn bộ vốn điều lệ của FLC là nguồn vốn tư nhân, không có vốn ngân sách nhà nước hay vốn nước ngoài.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 28/8/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã nâng vốn điều lệ từ khoảng 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.326 tỷ đồng, tức khoảng 50%.

Toàn bộ vốn điều lệ của FLC là nguồn vốn tư nhân, không có vốn ngân sách nhà nước hay vốn nước ngoài.﻿

﻿Trước đó, trong tháng 5, Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo FLC cho biết FLC đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Giang, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai….

Về các dự án, tháng 4/2026, FLC khởi công dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Gia Lai, là quần thể đô thị nghỉ dưỡng tích hợp sân golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên. Dự án có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.﻿

Cuối tháng 6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk . Tập đoàn FLC là một trong bốn doanh nghiệp lớn được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cùng với đó, FLC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo với tổng vốn dự kiến 25.000 tỷ đồng.﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 63 DN tỷ USD trên sàn chứng khoán, giá trị hơn 8,5 triệu tỷ đồng: 1 năm có thêm 6 tân binh trị giá hơn 500.000 tỷ

Việt Nam có 63 DN tỷ USD trên sàn chứng khoán, giá trị hơn 8,5 triệu tỷ đồng: 1 năm có thêm 6 tân binh trị giá hơn 500.000 tỷ Nổi bật

Hơn 43.000 tỷ đồng tài sản của Vingroup nằm ngoài Việt Nam: Doanh thu mới chiếm 2%, nhưng một khoản chi tăng gần 6 lần

Hơn 43.000 tỷ đồng tài sản của Vingroup nằm ngoài Việt Nam: Doanh thu mới chiếm 2%, nhưng một khoản chi tăng gần 6 lần Nổi bật

Thị trường công nghiệp đường sắt 2,3 triệu tỷ đồng ở Việt Nam: Hãy nhìn cách Hàn Quốc "ràng buộc" DN Đức

Thị trường công nghiệp đường sắt 2,3 triệu tỷ đồng ở Việt Nam: Hãy nhìn cách Hàn Quốc "ràng buộc" DN Đức

08:08 , 01/09/2026
VinFast huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu

VinFast huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu

08:05 , 01/09/2026
VietnamPlas 2026 – Triển lãm Nhựa Cao su tiêu biểu

VietnamPlas 2026 – Triển lãm Nhựa Cao su tiêu biểu

08:00 , 01/09/2026
Năng lượng Bắc Hà lãi ròng bán niên 2026 gần 27 tỷ đồng

Năng lượng Bắc Hà lãi ròng bán niên 2026 gần 27 tỷ đồng

07:09 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên