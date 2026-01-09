Việt Nam có 63 DN tỷ USD trên sàn chứng khoán, giá trị hơn 8,5 triệu tỷ đồng: 1 năm có thêm 6 tân binh trị giá hơn 500.000 tỷ

Theo dữ liệu vốn hóa tại ngày 28/8, nếu lấy ngưỡng quy đổi khoảng 26.000 tỷ đồng tương đương 1 tỷ USD, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 63 doanh nghiệp đạt quy mô tỷ USD.

Tổng vốn hóa của nhóm này đạt hơn 8,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 327 tỷ USD.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, thị trường đã đón thêm 6 “tân binh” có vốn hóa trên 1 tỷ USD, gồm Vinpearl, TCBS, VPS, VPBankS, Điện Máy Xanh và Chứng khoán LPBank. Tổng vốn hóa của 6 doanh nghiệp này tại cuối tháng 8 đạt gần 514.000 tỷ đồng, tương đương gần 20 tỷ USD.

Trong đó, riêng 4 doanh nghiệp chứng khoán gồm TCBS, VPS, VPBankS và Chứng khoán LPBank đã có tổng vốn hóa khoảng 273.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD.

Hai đại diện còn lại đến từ những lĩnh vực khác. Vinpearl hiện có vốn hóa gần 140.000 tỷ đồng, đưa du lịch - nghỉ dưỡng xuất hiện một đại diện quy mô hơn 5 tỷ USD trên sàn. Điện Máy Xanh cũng nhanh chóng đạt vốn hóa hơn 100.000 tỷ đồng sau khi lên sàn, bổ sung thêm một tên tuổi lớn cho nhóm bán lẻ.

Không còn chỉ là câu chuyện ngân hàng và bất động sản

Trong nhiều năm, nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán thường gắn với ngân hàng và bất động sản. Đến cuối tháng 8/2026, hai nhóm này vẫn giữ vai trò rất lớn.

Ngân hàng hiện là nhóm có số lượng doanh nghiệp tỷ USD đông nhất, với 19 cái tên, tổng vốn hóa hơn 2,6 triệu tỷ đồng. Dẫn đầu là Vietcombank với hơn 502.000 tỷ đồng, tiếp đến là BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank và MB, đều nằm trong nhóm doanh nghiệp lớn nhất toàn thị trường.

Ở bất động sản và các tập đoàn đa ngành, Vingroup và Vinhomes tiếp tục tạo khoảng cách lớn về quy mô. Vingroup hiện có vốn hóa hơn 1,8 triệu tỷ đồng, còn Vinhomes gần 600.000 tỷ đồng. Phía sau còn có Sunshine Group, Vincom Retail, Becamex IDC và Novaland.

Tuy nhiên, phần còn lại của bản đồ doanh nghiệp tỷ USD đã trở nên đa dạng hơn đáng kể.

Nếu loại nhóm tài chính và bất động sản, vẫn còn 27 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác có tổng vốn hóa hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương trên 100 tỷ USD.

Năng lượng - tài nguyên là một trong những trụ lớn nhất, với tổng vốn hóa khoảng 639.000 tỷ đồng. PV GAS dẫn đầu nhóm với hơn 203.000 tỷ đồng, tiếp đến là Lọc hóa dầu Bình Sơn với hơn 133.000 tỷ đồng và Tập đoàn Cao su Việt Nam gần 130.000 tỷ đồng. Petrolimex, PV Power, Masan High-Tech Materials và Vimico cũng đều đã vượt ngưỡng tỷ USD.

Tiêu dùng - bán lẻ có tổng vốn hóa hơn 600.000 tỷ đồng. Masan Consumer hiện lớn nhất nhóm với khoảng 187.000 tỷ đồng, theo sau là Vinamilk với hơn 130.000 tỷ đồng và Thế Giới Di Động khoảng 110.000 tỷ đồng. Điện Máy Xanh sau khi lên sàn cũng đã đạt trên 100.000 tỷ đồng, trong khi Sabeco và FPT Retail tiếp tục góp mặt trong câu lạc bộ tỷ USD.

Công nghệ - viễn thông hiện có ba đại diện lớn với tổng vốn hóa khoảng 442.000 tỷ đồng. Viettel Global dẫn đầu với khoảng 268.000 tỷ đồng và đã vươn lên nhóm doanh nghiệp lớn nhất toàn thị trường. FPT đứng sau với hơn 125.000 tỷ đồng, còn FPT Telecom đạt gần 48.000 tỷ đồng.

Hạ tầng, hàng không, vận tải và logistics cũng hình thành một nhóm quy mô gần 440.000 tỷ đồng. ACV đứng đầu với hơn 151.000 tỷ đồng, tiếp đến là Vietjet khoảng 96.000 tỷ đồng, VIMC hơn 84.000 tỷ đồng và Vietnam Airlines hơn 71.000 tỷ đồng. Gemadept cũng đã có vốn hóa trên 1 tỷ USD.

Ở nhóm công nghiệp - vật liệu, Hòa Phát là đại diện lớn nhất với vốn hóa gần 187.000 tỷ đồng. Phía sau là VEAM, GELEX Electric, GELEX và REE. Tổng vốn hóa nhóm này đạt khoảng 338.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, du lịch - nghỉ dưỡng cũng đã có đại diện quy mô lớn với Vinpearl, vốn hóa gần 140.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ USD.

Cùng với làn sóng IPO và niêm yết mới trong khoảng hơn một năm qua, bản đồ doanh nghiệp tỷ USD vì thế không chỉ tăng về quy mô mà còn mở rộng đáng kể về ngành nghề.