TKV chuẩn bị mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ

Đại diện Liên danh tư vấn NARIME - TLUC - IBST COTEC trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ.

Chiều 27/8, Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có cuộc họp nghe báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân dự và chỉ đạo cuộc họp.

Nâng công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ lên 1,2 triệu tấn/năm

Theo báo cáo, dự án thuộc nhóm A, công trình cấp I, đầu tư dây chuyền 2 tại Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ với công suất thiết kế 1,2 triệu tấn alumin/năm. Sản phẩm của dự án là alumin dạng cát phục vụ điện phân nhôm, hướng tới thị trường trong nước và xuất khẩu. Các hạng mục chính gồm dây chuyền sản xuất alumin, xưởng năng lượng, phân xưởng khí hóa than, hệ thống xử lý và lưu trữ bùn đỏ khô, hệ thống cấp nước, tuyến điện 110 kV và các công trình phụ trợ.

Dự án tiếp tục áp dụng công nghệ Bayer hòa tách áp suất thấp, đồng thời cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và hạn chế phát thải. Phương án thiết kế chú trọng tận dụng hạ tầng đã đầu tư trong giai đoạn 1, tăng cường liên thông giữa hai dây chuyền; thu hồi nhiệt, nước và kiềm; nâng cao mức độ tự động hóa trong quản lý, vận hành.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 24.704 tỷ đồng; thời gian xây dựng cơ bản 45 tháng, thời gian sản xuất 30 năm. Theo tính toán của tư vấn, dự án có thể đạt doanh thu bình quân khoảng 12.741 tỷ đồng/năm, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 500 lao động và việc làm gián tiếp cho khoảng 1.000 lao động.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về cơ sở pháp lý; lựa chọn công nghệ, thiết bị; nguồn nguyên liệu; phương án cung cấp nước, điện và than; giải pháp bảo vệ môi trường; tổng mức đầu tư, hiệu quả tài chính và tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Lựa chọn công nghệ phù hợp, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản - luyện kim của Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV yêu cầu hồ sơ dự án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; lựa chọn công nghệ phù hợp, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, kiểm soát chặt chẽ tác động môi trường, đồng thời rà soát tính khả thi của nguồn nguyên liệu, năng lượng và các chỉ tiêu tài chính.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Các Ban chuyên môn và Tổ thẩm định khẩn trương rà soát, làm rõ phương án công nghệ, danh mục thiết bị, các hạng mục dùng chung, tổng mức đầu tư, tiến độ và hiệu quả dự án, bảo đảm hồ sơ có chất lượng, đủ cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



