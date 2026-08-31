27 tuổi có thu nhập 4 tỷ đồng/năm, sở hữu 2 căn hộ và đặt mục tiêu tự do tài chính tuổi 40: Chuyên gia khuyên làm điều này

Tại chương trình Bạn hỏi VWA trả lời tập 4 với chủ đề: Tích lũy đủ lớn, quản lý gia sản đã đủ tốt? có trường hợp: Tân, 27 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm tại một công ty Fintech ở Singapore Anh có thu nhập khoảng 4 tỷ đồng/năm, gồm 3 tỷ đồng lương sau thuế và 1 tỷ đồng tiền thưởng.

Tân đặt mục tiêu tự do tài chính ở tuổi 40. Anh ước tính cần khoảng 200 triệu đồng/tháng để duy trì cuộc sống và hỗ trợ gia đình, tương đương 2,4 tỷ đồng/năm. Nếu áp dụng quy tắc rút 4% cho chi tiêu, anh cần khoảng 50 tỷ đồng tài sản. Tuy nhiên, với danh mục có mức tăng trưởng cao hơn, chẳng hạn 10%/năm, anh cho rằng quy mô tài sản cần thiết có thể thấp hơn, khoảng 24 tỷ đồng.

Sau 3 năm rưỡi đi làm, Tân có khoảng 200.000 USD tiền mặt, tương đương 4,1 tỷ đồng, 7,5 chỉ vàng và 100 triệu đồng cho vay không lãi suất. Về bất động sản, anh sở hữu một căn hộ tại Lumia Evergreen, tự định giá khoảng 6,5 tỷ đồng, và một căn tại Lumia Prime Hills trị giá khoảng 6,4 tỷ đồng. Tân còn các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hai bất động sản này.

Hiện danh mục tại Việt Nam của Tân tập trung gần như toàn bộ vào bất động sản, trong khi anh muốn mở rộng sang các tài sản tài chính và thị trường quốc tế.

Cân bằng tài sản đầu tư giữa Việt Nam và quốc tế

Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn

Tại chương trình, chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital kiêm Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) cho biết lợi thế lớn của Tân là đang làm việc tại Singapore, một thị trường tài chính phát triển, qua đó có khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư quốc tế. Dù dự kiến trở về Việt Nam trong 2-3 năm tới, anh vẫn có thể duy trì danh mục ở nước ngoài.

Chuyên gia đề xuất Tân xây dựng cơ cấu tài sản theo hướng khoảng 50% tại Việt Nam và 50% ở thị trường quốc tế, thay vì tập trung quá lớn vào một thị trường.

Với 4,1 tỷ đồng tiền mặt tại Singapore, trước tiên Tân nên tách khoảng 750 triệu đồng, tương đương một năm chi phí sinh hoạt, làm quỹ dự phòng. Khoảng 3,35 tỷ đồng còn lại có thể đưa vào danh mục đầu tư. Các lựa chọn được chuyên gia gợi ý gồm quỹ ETF tại Singapore và các thị trường quốc tế, cùng cổ phiếu, tiền gửi USD, vàng hoặc các tài sản khác phù hợp.

Do còn trẻ và có dòng tiền mạnh, Tân được khuyến nghị duy trì tỷ trọng tài sản tăng trưởng nhất định thay vì giữ quá nhiều tiền mặt trong bối cảnh lãi suất Singapore chỉ khoảng 1,5-2%/năm.

Chưa nên mua thêm bất động sản

Tại Việt Nam, chuyên gia cho rằng Tân nên ưu tiên hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với hai bất động sản hiện có trước khi giải ngân mới.

Tân còn 648 triệu đồng phải thanh toán vào tháng 7/2027. Khoản 1 tỷ đồng còn lại để thanh toán Lumia Evergreen đã được anh chủ động chuẩn bị từ dòng tiền, do đó không cần vay mới trong bối cảnh lãi suất cao.

Với dòng tiền khoảng 2 tỷ đồng/năm, sau khi hoàn tất khoản 648 triệu đồng, phần còn lại có thể bắt đầu chuyển sang tài sản tài chính. Theo kế hoạch, trong khoảng 2 năm Tân có thể xử lý khoản vay còn lại khoảng 4,3 tỷ đồng tại Lumia Prime Hills.

Chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì một quỹ riêng cho các nghĩa vụ bất động sản trong tương lai, thay vì đến hạn mới tìm nguồn tiền.

Với danh mục hiện tại đã tập trung vào hai căn hộ cao cấp, Tân chưa cần mua thêm bất động sản ngay mà nên chờ thị trường có mức chiết khấu đủ sâu. Nguồn cung tại Hà Nội đang khá dồi dào, trong khi lãi suất năm 2026 vẫn cao và khả năng giảm mạnh trong năm 2027 được đánh giá là khó.

Khi trở về Việt Nam, Tân có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm sang TP.HCM, Đà Nẵng và các thị trường khác bởi mỗi địa phương có chu kỳ bất động sản khác nhau. Bên cạnh căn hộ cao cấp, nhà đất, nhà phố hoặc bất động sản tạo dòng tiền ổn định cũng có thể được cân nhắc.

Với Lumia Evergreen, Tân cho biết nếu bán được khoảng 6 tỷ đồng, khoản đầu tư sẽ đạt lợi nhuận hơn 20% so với giá vốn. Chuyên gia cho rằng nếu đạt mức giá mục tiêu và lợi nhuận kỳ vọng, anh có thể cân nhắc bán để tái phân bổ vốn. Tuy nhiên, cần kiểm tra lại mức định giá 6-6,5 tỷ đồng do thị trường căn hộ Hà Nội gần đây xuất hiện tình trạng giảm giá, cắt lỗ ở một số phân khúc.

Chuyển từ tự mua cổ phiếu sang đầu tư qua quỹ

Ảnh minh họa

Trong năm 2027, với dòng tiền mới khoảng 2 tỷ đồng, chuyên gia đề xuất chia đôi: 1 tỷ đồng cho thị trường quốc tế và 1 tỷ đồng dành cho Việt Nam. Phần vốn tại Việt Nam trước hết dùng để thanh toán 648 triệu đồng nghĩa vụ bất động sản, phần còn lại có thể đầu tư vào tài sản tài chính.

Chuyên gia nhận định việc Tân đầu tư chứng khoán chưa hiệu quả một phần do tự mua bán từng mã khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Với người không có thời gian hoặc chuyên môn phân tích, đầu tư gián tiếp qua các quỹ có thể phù hợp hơn.

Tuy nhiên, không nên chọn quỹ tùy ý mà cần xem xét hồ sơ rủi ro, chiến lược và danh mục của từng quỹ. Hiệu suất cũng có thể biến động mạnh theo từng năm. Một quỹ cân bằng từng âm năm 2022, sau đó tăng 11% năm 2023, 17% năm 2024 và 10,8% năm 2025. Quỹ cổ phiếu âm năm 2022, tăng 30,9% năm 2023, 22,1% năm 2024 và 6,3% năm 2025.

Theo chuyên gia, những giai đoạn thị trường giảm sâu có thể là cơ hội đối với nhà đầu tư dài hạn. Thay vì áp dụng máy móc DCA, việc theo dõi các yếu tố vĩ mô, từng lớp tài sản và từng quỹ để điều chỉnh tỷ trọng theo từng giai đoạn có thể giúp quản trị danh mục chủ động hơn.

Tân kỳ vọng danh mục tại Mỹ có thể đạt lợi tức khoảng 10%/năm trong dài hạn. Chuyên gia cho rằng mức này có thể đạt được nhưng cần tính đến biến động và rủi ro thị trường.

Với khẩu vị rủi ro ở mức cân bằng và mục tiêu đầu tư dài hạn tại Việt Nam, chuyên gia đánh giá mức lợi tức kỳ vọng khoảng 10-12%/năm là hợp lý.

Bên cạnh việc xây dựng danh mục, Tân được khuyến nghị bổ sung kiến thức về chứng chỉ quỹ và phân tích kinh tế vĩ mô. Với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, việc mở rộng kiến thức đầu tư sẽ giúp anh chủ động hơn trong quản lý tài sản.