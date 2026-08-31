Đại gia Việt từ chối 75 tỷ đồng của Saudi Arabia để giữ Xuân Son: Hai năm sau, ông nhận lại một ‘tài sản’ đặc biệt

Từ chối khoản tiền bằng gần 40% gói tài trợ 4 năm

Mùa hè 2024, ngay sau chức vô địch V.League của Thép Xanh Nam Định, Rafaelson - nay là Nguyễn Xuân Son - đứng trước cơ hội rời Việt Nam với một mức giá hiếm thấy đối với một cầu thủ đang thi đấu tại V.League.

Theo ông Nguyễn Quốc Phong, Giám đốc điều hành CLB Nam Định, một CLB Saudi Arabia đã đề nghị hơn 3 triệu USD, tương đương khoảng 75 tỷ đồng, để mua Rafaelson. Nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện từ chối.

“Chủ tịch muốn giữ cầu thủ để tiếp tục cống hiến cho CLB và hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam”, ông Phong cho biết.

75 tỷ đồng không phải một khoản tiền nhỏ ngay cả với một đội bóng được đầu tư mạnh như Nam Định. Để hình dung quy mô, năm 2022, Tập đoàn Xuân Thiện cam kết tài trợ cho CLB tối thiểu 200 tỷ đồng trong 4 năm, từ 2022 đến hết 2025. Như vậy, riêng đề nghị mua Rafaelson đã tương đương khoảng 37,5% toàn bộ giá trị tối thiểu của gói tài trợ bốn năm. ﻿

Ở thời điểm đó, mức giá hơn 3 triệu USD cũng không phải một lời đề nghị thiếu cơ sở. Rafaelson vừa trải qua mùa giải 2023-2024 với 31 bàn thắng, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử V.League vượt mốc 30 bàn trong một mùa và là nhân tố nổi bật nhất trong chức vô địch của Nam Định.﻿

Đây có thể nói là thời điểm thuận lợi để “chốt lời” với ông Nguyễn Văn Thiện, khi cầu thủ 27 tuổi đang ở đỉnh cao phong độ, giá chuyển nhượng tăng mạnh và bên mua đã xuất hiện. Nhưng ông Thiện chọn phương án ngược lại.﻿

Ông Thiện hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, tập đoàn hoạt động chủ yếu trong năng lượng, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. ﻿

Hai chức vô địch Đông Nam Á sau quyết định không bán

Chỉ vài tháng sau khi Bezerra Fernandes Rafaelson nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Xuân Son (tháng 9/2024), giá trị của quyết định ấy đã được chứng minh.

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son chỉ thi đấu từ trận cuối vòng bảng nhưng ghi tới 7 bàn, có thêm 2 kiến tạo, giành đồng thời danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết để lần thứ ba vô địch Đông Nam Á.

Kịch bản sau đó lại đặt CLB Nam Định trước một lựa chọn khác.

Xuân Son gãy xương cẳng chân trong trận chung kết lượt về tại Bangkok đầu tháng 1/2025 và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong hoàn cảnh đó, CLB Nam Định vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2031, thời điểm Xuân Son 34 tuổi. Thỏa thuận được công bố vào tháng 4/2025, khi tiền đạo này vẫn đang điều trị chấn thương.

Đó có thể xem là lần thứ hai CLB Nam Định “đặt cược” vào Xuân Son.

Đến ASEAN Cup 2026, Xuân Son ghi 5 bàn, trong đó có cú đúp quan trọng trước Malaysia ở bán kết, cùng Nguyễn Đình Bắc chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới. Việt Nam sau đó thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết, lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.﻿

Tính qua hai kỳ ASEAN Cup kể từ khi nhập tịch, Xuân Son đã ghi 12 bàn cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Riêng tại ASEAN Cup 2024, anh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải; năm 2026, anh tiếp tục đứng đầu danh sách ghi bàn.

Ngày 31/8, ít ngày sau chức vô địch mới nhất, Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục thưởng Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ mỗi người 500 triệu đồng.﻿

Từ chối 75 tỷ đồng để giữ cầu thủ, lợi ích đối với CLB Nam Định, tập đoàn Xuân Thiện và 'đại gia' Nguyễn Văn Thiện cũng không chỉ nằm trong bảng thành tích bóng đá. Hình ảnh Thép Xanh Xuân Thiện xuất hiện trên áo đấu Nam Định trong hàng loạt khoảnh khắc gắn với Xuân Son, trong lúc tập đoàn này đồng thời mở rộng hoạt động tại địa phương.

Tháng 6/2025, Xuân Thiện khởi công tổ hợp thép xanh tại Nam Định có tổng vốn 98.000 tỷ đồng, diện tích hơn 400 ha và công suất thiết kế 9,5 triệu tấn mỗi năm.﻿