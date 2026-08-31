Người đưa 'trùm' công nghệ Mỹ đến Việt Nam

Ông dành phần lớn thời gian và công sức cho khát vọng ấy. Vì thế, ông đã chuyển đổi căn bản hoạt động của Tổng Lãnh sự quán, để ngoại giao công nghệ trở thành trọng tâm lớn nhất.

Ba năm để gặp một người

Khu vực Vùng Vịnh California, với tâm điểm là thành phố San Francisco và Thung lũng Silicon, đang định hình tương lai công nghệ của thế giới. Hai nơi này có tổng dân số chỉ khoảng 1,6 triệu người nhưng thu hút tới khoảng 60% vốn đầu tư mạo hiểm dành cho AI và công nghệ của Mỹ. Chỉ trong bán kính khoảng 2 km quanh Tòa thị chính San Francisco đã có khoảng 2.500 startup, trong đó có những cái tên được cả thế giới biết đến như OpenAI, Anthropic hay X.

Ở đây, vô tình gặp một nhà sáng lập startup, tỷ phú công nghệ hay nhà đầu tư nổi tiếng trên phố không phải điều khó. Riêng San Francisco và Thung lũng Silicon có khoảng 270 công ty kỳ lân, với giá trị vốn hóa mỗi công ty đạt ít nhất 1 tỷ USD.

Đó cũng là lý do khiến ông Hoàng Anh Tuấn tin rằng nếu muốn đưa Việt Nam bứt phá bằng khoa học công nghệ, cần phải bắt đầu từ chính nơi này. “Muốn tranh thủ nguồn lực công nghệ, muốn kéo họ vào Việt Nam thì mình phải dành rất nhiều công sức”, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong.

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông đã gặp CEO Sam Altman của OpenAI (hãng phát triển ChatGPT) và nhiều tỷ phú công nghệ khác, nhưng đặc biệt nhất là câu chuyện với CEO Jensen Huang của Nvidia và Saeed Amidi - nhà sáng lập kiêm CEO của Plug and Play Tech Center.

Plug and Play Tech Center là một trong những hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tích cực nhất thế giới, đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, hợp tác với hơn 550 tập đoàn toàn cầu, hằng năm giúp hơn 2.800 doanh nghiệp khởi nghiệp tăng tốc; đầu tư vào hơn 2.500 startup và có danh mục đầu tư vào 38 kỳ lân công nghệ.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông mất gần 3 năm để tiếp cận vị tỷ phú được coi là một trong những “siêu kết nối” của hệ sinh thái khởi nghiệp Thung lũng Silicon. Ông Amidi nổi tiếng là người phát hiện, kết nối và nâng đỡ nhiều doanh nghiệp công nghệ ngay từ những ngày đầu. Những công ty khởi nghiệp với công nghệ và nền tảng tốt mà có cơ hội được Plug and Play hoặc trực tiếp ông Amidi hỗ trợ sẽ rất thuận lợi trong việc gọi vốn, kết nối và lên sàn, từ đó nắm chắc phần thắng trở thành công ty tỷ đô la, và người khởi nghiệp có thể mau chóng trở thành tỷ phú.

Google từng thuê văn phòng Lucky Plaza trong hệ sinh thái do ông Amidi xây dựng trước khi trở thành gã khổng lồ toàn cầu. Tỷ phú này cũng góp phần kết nối để TSMC đầu tư gần 170 tỷ USD vào bang Arizona. TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc). “Rất nhiều tổng thống, thủ tướng các nước sang Mỹ đều muốn gặp ông ấy. Tiếp cận được ông Amidi rất khó”, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn Petrovietnam trong cuộc gặp CEO NVIDIA Jensen Huang

Sau gần 3 năm kiên trì, cuộc hẹn ăn tối, làm việc với ông Amidi cuối cùng cũng diễn ra. Điều khiến Tổng Lãnh sự ấn tượng là phản ứng của vị tỷ phú sau khi nghe câu chuyện về Việt Nam. “Ông ấy nói lâu lắm rồi không phải dùng đến sổ ghi chép. Nhưng lần này phải lấy giấy bút ra ghi đầy đủ”, ông Hoàng Anh Tuấn kể lại lời nhà đầu tư gốc Iran.

Theo lời Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, trước cuộc gặp, ông Amidi gần như không có khái niệm Việt Nam là một quốc gia công nghệ. Nhưng sau cuộc trò chuyện, ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn và nói sẽ sớm đến Việt Nam. Với ông Hoàng Anh Tuấn, đó không chỉ là thành công của một cuộc gặp mà còn là minh chứng rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể kể một câu chuyện đủ sức thuyết phục những người khó tính nhất ở Thung lũng Silicon.

Người kể câu chuyện Việt Nam

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng các nhà đầu tư luôn đặt câu hỏi đơn giản: “Tại sao chúng tôi phải đầu tư vào Việt Nam?” Muốn trả lời, người vận động không thể chỉ nói về quyết tâm chính trị, mà phải hiểu công nghệ, phải hiểu rõ đất nước của mình, phải nói được cả điểm mạnh lẫn những khó khăn mà nước mình đang có. Quan trọng hơn cả là phải cho họ thấy họ sẽ được lợi gì khi đến Việt Nam?

Ông Tuấn cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế để kể. Đó là sự hiện diện của hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Đó là nguồn nhân lực mạnh về Toán, STEM và khoa học tự nhiên. Đó là nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế và đội ngũ nhà khoa học có công bố trên các tạp chí uy tín. Quan trọng hơn là sự vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó còn là lợi thế đặc biệt mà rất ít quốc gia có được. Riêng khu vực Vùng Vịnh California hiện có hơn 150.000 người Việt và người Mỹ gốc Việt sinh sống, trong đó có trên 10.000 kỹ sư, nhà khoa học làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Xét về số lượng kỹ sư và nhà khoa học làm trong các công ty công nghệ lớn, Việt Nam chỉ đứng sau cộng đồng Ấn Độ và Trung Quốc. Đó là nguồn lực mà theo ông cần được kết nối mạnh mẽ hơn.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn gặp tỷ phú Saeed AmidiẢnh: NVCC

Vì thời gian và nguồn lực có hạn nên Tổng Lãnh sự không thể tiếp cận tất cả. Ông lựa chọn một chiến lược: Tập trung vào những doanh nghiệp và những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất. “Nếu kéo được những người như vậy thì câu chuyện Việt Nam sẽ tự khắc lan tỏa”, ông nói.

Nvidia là ví dụ điển hình đầu tiên. Sau những nỗ lực kết nối và đưa tỷ phú Jensen Huang đến Hà Nội, câu chuyện về Việt Nam nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng công nghệ Thung lũng Silicon.

Ngày 4/8, phát biểu tại phiên họp về Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tăng cường ngoại giao khoa học - công nghệ, thiết lập và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, sớm triển khai thí điểm cơ chế Đại sứ, Đặc phái viên về công nghệ…

Trong một nỗ lực khác, từ một sự kiện thường niên trước đây, bắt đầu từ năm 2026, Tổng Lãnh sự quán tổ chức 4 sự kiện quy tụ hàng trăm kỹ sư và nhà khoa học người Việt tại Thung lũng Silicon, cùng nhiều cuộc gặp quy mô hẹp hơn. Mục tiêu không chỉ là kết nối, quan trọng hơn là lắng nghe: Lắng nghe các xu hướng công nghệ mới nhất; lắng nghe những người có thể mở thêm những cánh cửa mới; và lắng nghe xem Việt Nam cần làm gì để rút ngắn khoảng cách.

Khi được hỏi rằng có tự đánh giá mình là người thành công trong ngoại giao công nghệ hay không, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng “tự đánh giá mình là chuyện khó nhất”. Nhà ngoại giao nói mình đã đạt được những kết quả mang lại niềm vui và động lực rất lớn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ và còn rất nhiều việc phía trước. “Tôi vẫn muốn làm được những việc to tát hơn”, ông chia sẻ.