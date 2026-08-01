Các dự án hàng trăm ha của Sun Group gặp khó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo khẩn trương

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Tho

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, ngày 28/8/2026, ông Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ triển khai các dự án do các công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đã đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án tại các xã Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác GPMB các dự án do các công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại các xã: Kim Bôi, Dũng Tiến, Mường Vang có chuyển biến tích cực trong kê khai, kiểm đếm, phê duyệt phương án và hoàn thiện hồ sơ.

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn vướng mắc về xác minh nguồn gốc đất ở, mồ mả, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và sự đồng thuận của một bộ phận người dân.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Tại xã Mường Vang, dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa đã hoàn thành 100% GPMB đối với 31,91ha đất nông nghiệp, đang hoàn thiện hồ sơ giao đất đợt 2.

Dự án Hồ Khả có diện tích GPMB là 85,22ha, liên quan đến 130 hộ dân, đến ngày 26/8 đã kiểm đếm 109 hộ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 109 hộ và niêm yết công khai phương án qua 9 đợt với số tiền trên 145 tỷ đồng.

Dự án Đồi Thung có diện tích 186,36ha, liên quan đến 203 hộ dân; hiện toàn bộ diện tích đã được đo đạc, nhưng mới có 20/203 hộ đồng thuận cho kiểm đếm và nhất trí chuyển xuống khu tái định cư. Đối với tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn, còn 2 vị trí trụ tại xã Mường Vang chưa hoàn tất thỏa thuận với người dân.

Tại xã Kim Bôi, dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ có diện tích GPMB 109,5ha. Đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, GPMB khoảng 102,77ha; đã giao đất các đợt 1, 2, 3 với diện tích 58,66ha và đủ điều kiện bàn giao đợt 4 với 32,89ha. Phần diện tích còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất.

Đối với dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, công tác GPMB phần đất của 31 hộ đã cơ bản hoàn thành, song còn vướng 19 phần mộ của 3 hộ chưa đồng thuận kiểm kê, kiểm đếm. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang thôn Cóc Lẫm và Nhà văn hóa thôn Cóc Lẫm đã được bàn giao mặt bằng để khởi công. Việc di chuyển đường dây 35kV cũng được đẩy nhanh, với 75 hộ đã được chi trả tạm ứng để phục vụ thi công.

Tại xã Dũng Tiến, dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ đang được tập trung GPMB. Công tác kê khai, đăng ký đất đai đã đạt 950/964 thửa của 305/318 hộ; đối với 14,88ha đất ở, đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang rà soát, xác minh hồ sơ, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 1/11/2026.

Đối với dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ, tổng diện tích GPMB 53,16 ha. Đến ngày 26/8, đã kiểm đếm được 43,09/45,16 ha đất nông nghiệp của 367/460 hộ; riêng thôn Má Khoang đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, phần diện tích đất ở 8ha chưa có kết quả kiểm đếm; dự án được đánh giá có khả năng chậm so với mốc hoàn thành ngày 30/9/2026.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu các địa phương phải xác định GPMB là nhiệm vụ chính trị trọng tâm . Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, bám sát từng công việc, mốc thời gian và từng hộ dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan hoặc thiếu phối hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện hoặc còn chậm; những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ, không để hồ sơ và thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Kim Bôi cần tập trung hoàn thành phần GPMB còn lại của dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; xử lý các trường hợp chưa phối hợp kiểm kê, kiểm đếm, rà soát nguồn gốc đất phức tạp. Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, giải quyết các phần mộ còn vướng; triển khai đồng bộ nghĩa trang, nhà văn hóa, hệ thống điện, bảo đảm mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Xã Dũng Tiến tiếp tục huy động nhân lực để đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường phần diện tích còn lại. Riêng tại dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ, cần đặc biệt chú trọng xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh do điều chỉnh ranh giới, xác minh nguồn gốc đất và các công trình trên đất nông nghiệp, quyết không để kéo dài tiến độ.

Đối với xã Mường Vang, cần đẩy nhanh dự án Hồ Khả, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án và chuẩn bị kinh phí chi trả bồi thường. Với dự án Đồi Thung và tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, tạo đồng thuận; khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, cắm mốc và mặt bằng tái định cư.