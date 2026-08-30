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Hãng xe Nhật rót 373 triệu USD xây nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam, mục tiêu sản xuất các dòng xe hybrid

| | Doanh nghiệp

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota Việt Nam sẽ triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập vào tháng 5/2027, dự kiến đi vào hoạt động năm 2029.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Theo Báo Phú Thọ, ngày 28/8, ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì lễ trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (lần thứ 12) cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Dự án “Lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam” của Toyota Việt Nam được điều chỉnh bổ sung mục tiêu sản xuất, lắp ráp các dòng xe điện hóa (Hybrid), nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 373 triệu USD (trong đó, vốn đăng ký tăng thêm đợt này là 283,7 triệu USD).﻿

Dự án triển khai trên diện tích hơn 28,6 ha, quy mô công suất đạt khoảng 52.000 xe/năm. Bên cạnh đó là hoạt động sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác.

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota Việt Nam sẽ triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập vào tháng 5/2027, dự kiến đi vào hoạt động năm 2029 với công nghệ tự động hóa hiện đại, tạo nền tảng cho việc sản xuất các mẫu xe CKD mới tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Toyota Việt Nam thực hiện đúng cam kết, sớm đưa dự án vào vận hành, mở rộng chuỗi cung ứng nội địa và ưu tiên đào tạo nhân sự Việt Nam nắm giữ các vị trí quản lý then chốt.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Toyota đã tổ chức lễ khởi công dự án tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở chính. Đến nay, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động hiện đại hóa cơ sở vật chất như đầu tư trung tâm đào tạo, khu tổ hợp văn phòng và dây chuyền sản xuất mới... nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Lịch Thiệp

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