Loạt doanh nghiệp đình đám một thời bị mất tư cách công ty đại chúng

Lộc Trời

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã: LTG) kể từ ngày 11/8/2026.

Sau thông báo của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với hơn 100,7 triệu cổ phiếu LTG sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 25/8/2026. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu LTG trên hệ thống giao dịch UPCoM là 24/8/2026.

Ảnh: LTG

Trước đó, Lộc Trời liên tục nhận án phạt của cơ quan quản lý liên quan việc chậm công bố thông tin.

Gần nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện cảnh báo từ ngày 14/7/2026. Lý do là vì sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Lộc Trời không thực hiện công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ngoài ra, cổ phiếu LTG còn đang nằm trong diện bị hạn chế giao dịch do Lộc Trời chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu LTG còn bị đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Thành lập vào năm 1993 với tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang, công ty chuyển đổi sang hình thức CTCP vào ngày 27/09/2004 trước khi trở thành công ty đại chúng từ ngày 04/10/2007.

Doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào năm 2015, sau đó đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM với mã LTG từ ngày 24/07/2017.

Bamboo Capital và BCG Land

Trước đó, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) và CTCP BCG Land (mã: BCR, công ty con của BCG) cùng bị hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 5/8/2026.

Sau thông báo này, 880,2 triệu cổ phiếu BCG và 473,8 triệu cổ phiếu BCR cùng bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 19/8/2026. Ngày giao dịch cuối cùng của cả 2 mã cổ phiếu này là 18/8/2026.

Theo UBCKNN, cả BCG và BCR đều không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về BCTC năm được kiểm toán trong 2 năm liên tục 2024 và 2025, đồng thời không công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trong 2 năm liên tục 2025 và 2026. Đây là các trường hợp thuộc diện hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Rạng Đông Holding

Một thương hiệu lâu năm trên thị trường cũng chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng từ 03/07/2026 đó là CTCP Rạng Đông Holding (mã: RDP). Sau đó, hơn 49 triệu cổ phiếu RDP chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 17/07/2026, tức ngày giao dịch cuối cùng là 16/07/2026.

Từng là doanh nghiệp nhựa hàng đầu, RDP bắt đầu sa sút sau khi chuyển sang mô hình Holding và mở rộng sang bất động sản. Công ty liên tục thua lỗ và vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Khó khăn chồng chất khi Rạng Đông Holding nhận được quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/06/2025 của Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Theo quyết định này, Tòa án xét thấy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do CTCP Rạng Đông Films - công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối tới 97,75% - gửi, có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Phá sản 2014.

Golden Gate

Ngày 31/7, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate).

Loạt thương hiệu trong ngành F&B do Golden Gate sở hữu. Ảnh: Golden Gate

Trong khi các doanh nghiệp kể trên đều từng niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM trước khi bị hủy tư cách công ty đại chúng thì Golden Gate chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Golden Gate được thành lập tháng 4/2008. Cập nhật đến tháng 12/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 77,9 tỷ đồng do Tổng giám đốc Đào Thế Vinh làm người đại diện pháp luật.

Golden Gate là cái tên đình đám trong ngành F&B khi sở hữu gần 40 thương hiệu cùng khoảng 600 nhà hàng đa phong cách trên 42 tỉnh thành. Trong đó có thể kể đến: Kichi-Kichi, Gogi, Sumo, Isushi...