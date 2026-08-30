Khu đô thị 600ha, quy mô lớn bậc nhất tại Hà Nội của công ty ông Phạm Nhật Vượng

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu quy mô hơn 600 ha tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Hà Nội. Dự án tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A, thuộc khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 111.137 tỷ đồng.

Các nhóm chức năng đáng chú ý của dự án bao gồm:

- Nhà ở xã hội Bổ sung quỹ nhà cho các nhóm đủ điều kiện theo quy định, góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực tại khu vực phía Nam Hà Nội.

- Nhà tái định cư: Tạo quỹ nhà để bố trí cho người dân chịu ảnh hưởng khi các dự án hạ tầng và đô thị được triển khai.

- Nhà ở và dịch vụ đô thị: Hình thành khu dân cư mới có nhà ở, thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày.

- Hạ tầng công cộng: Bố trí đường sá, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe, thoát nước và các công trình cần thiết cho cư dân.

Khi hoàn thành, dự kiến vào năm 2030, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người, thuộc nhóm khu đô thị đa mục tiêu có quy mô lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Cộng hưởng với các công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe, tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi – trung tâm Hà Nội, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội, nâng cao chất lượng sống và góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Phối cảnh minh họa không gian Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng.

Vinhomes là thương hiệu và doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất tại Việt Nam, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 134.205 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 203% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành 86,8% kế hoạch cả năm 2026. Hoạt động bàn giao tại các dự án như Vinhomes Ocean Park 2,3 và Vinhomes Green Paradise tiếp tục là động lực đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý 2/2026 tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 34.732 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt gần 66%.

Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm 2026 và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý 2 lần lượt đạt 148.104 tỷ đồng và 196.813 tỷ đồng, tăng lần lượt 119% và 42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ kết quả tích cực từ các dự án Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay...

Tính đến ngày 30/06/2026, Vinhomes có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 1.110.736 tỷ đồng và 274.005 tỷ đồng.

Trong quý 2/2026, Vinhomes tiếp tục mở rộng vai trò kiến tạo hạ tầng kết nối, tạo động lực phát triển cho các khu vực đô thị trọng điểm. Các dự án tiêu biểu bao gồm tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, liên danh Vinhomes – VinSpeed dự kiến tham gia với vai trò tổng thầu EPC tại 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của Hà Nội, qua đó từng bước xây dựng năng lực trong lĩnh vực hạ tầng và đóng góp vào quá trình phát triển hệ thống giao thông quốc gia.

Trong 6 tháng cuối năm, Vinhomes cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản và đầu tư phát triển hạ tầng.