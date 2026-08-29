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Khang Điền khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo

| | Doanh nghiệp

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành, đại diện công ty Khang Điền thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành, đại diện công ty Khang Điền thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án

Người dân tại cả hai khu vực này đa phần đều sống chen chút trong những căn nhà nhỏ xập xệ, có gia đình phải chia ca để ngủ. Dự án được giao cho Khang Điền làm chủ đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Ngày 29/08/2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 3 công trình và 8 dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) tại 02 điểm cầu.

﻿Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP, WB và doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó, Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo do CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Khang Điền) là chủ đầu tư được tổ chức tại điểm cầu thuộc phường Cầu Ông Lãnh.

Dự án được HĐND Thành phố thông qua chủ trương, được UBND Thành phố phê duyệt chấp thuận giao cho Công ty Khang Điền làm chủ đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Với dự án này, Khang Điền hoàn toàn không kinh doanh thương mại, mà chỉ nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ. Qua đó, giải quyết nhu cầu nhà ở, cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao mỹ quan kiến trúc đô thị, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Khang Điền cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM, các sở ngành và chính quyền địa phương; đồng thời cam kết huy động nguồn lực, tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình và sớm cải thiện điều kiện sống cho người dân khu Mả Lạng và Chợ Gà Gạo.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền phát biểu tại sự kiện

Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo là những khu dân cư lâu đời nằm giữa lòng Thành phố, nơi lưu giữ ký ức, nếp sống và sự gắn bó bao thế hệ người dân.

Trước năm 1975, khu Mả Lạng phần lớn là khu nghĩa địa, sau đó, các ngôi mộ được di dời và nhiều người dân tới sinh sống, từng bước hình thành nên khu dân cư đông đúc. Thưc trạng cho thấy, khoảng 1030 căn nhà nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Hơn 500 căn có diện tích dưới 20 m², trong đó khoảng 187 căn chỉ từ 5 đến 10 m². Toàn khu có 1459 hộ với 4693 nhân khẩu.

Khu Chợ Gà-Gạo xuất phát là một khu chợ bán gà, gạo. Tới nay, khu chợ này là nơi người dân vừa buôn bán, vừa cư trú ngay trong các sạp hàng với diện tích rất nhỏ. Hơn 200 căn nhà vừa là nơi ở vừa là nơi buôn bán.

Người dân tại cả hai khu vực này đa phần đều sống chen chút trong những căn nhà nhỏ xập xệ, có gia đình phải chia ca để ngủ. Lối đi giữa các căn nhà có nơi chỉ rộng khoảng 1 m. Nơi ở và nơi sinh hoạt, buôn bán đan xen, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, không gian sinh hoạt càng trở nên bí bách.

Một số hình ảnh tại Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trước chỉnh trang


Một số hình ảnh tại Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trước chỉnh trang


Một số hình ảnh tại Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trước chỉnh trang

Theo kế hoạch, Khang Điền sẽ chỉnh trang hai khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo theo định hướng phục vụ tái định cư tại chỗ giúp người dân ổn định cuộc sống trong cộng đồng quen thuộc, với không gian sống khang trang, chất lượng, hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, hướng đến môi trường sống tiện nghi, an toàn và gắn kết.

Khu Mả Lạng có quy mô khoảng 3,8 ha, được quy hoạch cải tạo gồm chung cư dự kiến cao 38 tầng, khoảng 1.400 căn hộ. Khu nhà ở thấp tầng gồm 93 căn. Công viên quy mô khoảng 1,25 hecta, và trường học liên cấp một, hai

Khu Chợ Gà Gạo có quy mô khoảng 4.350 m2 được quy hoạch cải tạo thành khu chung cư dự kiến cao 35 tầng, khoảng 760 căn hộ, với các tiện ích thương mại, không gian cộng đồng và cảnh quan xanh.

Sau khi dự án hoàn thành, chính những cư dân đã gắn bó bao đời với mảnh đất này sẽ là những người đầu tiên được an cư trong những căn hộ và nhà ở khang trang, an toàn, đầy đủ tiện ích: công viên, trường học v..v.., ngay trên chính nơi họ đã từng sinh sống .

Đức Duy

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