Đường sắt Việt Nam tiếp nhận lô đầu máy mới đạt tốc độ lớn nhất 120km/giờ

Các đầu máy mới được đưa vào khai thác sẽ từng bước bổ sung, thay thế đầu máy đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng hoặc còn hạn chế về công suất.

Loại đầu máy mới đạt tốc độ lớn nhất 120km/h, trọng lượng 81 tấn và tải trọng trục 13,5 tấn, được cải tiến tối ưu hơn 40 hạng mục so với các dòng đầu máy đang sử dụng,

Trong đó, những tính năng quan trọng là trang bị hệ thống máy tính điều khiển mới giúp lái tàu và nhân viên sửa chữa theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị; khoang tàu được tăng độ cứng kết cấu, giảm nguy cơ thương tích và hạn chế hư hại các thiết bị điều khiển khi xảy ra va chạm.

Đại diện Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết, việc trang bị đầu máy mới không chỉ tăng cường năng lực sức kéo, mà còn là tiền đề để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, từng bước nâng cao trình độ tiến tới làm chủ công nghệ bảo trì, sửa chữa.