Võ sư Mai Hữu Tín đang nắm giữ doanh nghiệp nào?

Đại hội Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nhiệm kỳ 2026-2031 mới đây đã bầu ra 93 thành viên Ban chấp hành. Trong đó, nổi bật là ông Mai Hữu Tín được bầu làm tân Chủ tịch Liên đoàn.

Kiêm nhiệm từ thể thao đến kinh tế

Ông Mai Hữu Tín sinh năm 1969 tại Bình Dương (cũ), là nhân vật nổi bật ở Việt Nam, hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực từ thể thao, giáo dục đến kinh tế, chính trị.

Sinh năm 1969 tại Bình Dương (cũ), ông Mai Hữu Tín là gương mặt quen thuộc trên thương trường lẫn các hoạt động xã hội. Xuất phát điểm là một phiên dịch viên tiếng Anh, ông lập nghiệp năm 29 tuổi khi thành lập CTCP Đầu tư U&I (UniGroup) vào năm 1998.

Đến nay, UniGroup đã phát triển thành tập đoàn đa ngành quản lý hàng chục thành viên trong các mảng bất động sản, logistics, xây dựng, nông nghiệp và thực phẩm. Các đơn vị chủ lực như Unireal, Unicons, Unilog, Unifarm, Uniaudit, Vietland, Univita, Mai & Co, CaraFoods, Saigon Healthtech…

Trong mảng ngân hàng, giai đoạn tháng 4/2013 đến tháng 4/2023, ông Tín từng là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII (2007 - 2016); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ 2009 đến 2019; Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam giai đoạn 2011-2014.

Ông Tín còn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và trúng cử là Đại biểu HĐND TP.HCM Khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Thành viên Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân (Ban IV).

Trong lĩnh vực thể thao, ông Tín có niềm đam mê mãnh liệt dành cho vovinam (Việt Võ Đạo). Học võ từ năm 6 tuổi và từng giành chức vô địch vovinam toàn quốc, hiện nay, ông Tín đang là Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF).

Hiện tại, vị doanh nhân là Chủ tịch CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF), Chủ tịch Logisctics U&I (Mã: ULG), thành viên HĐQT Tổng công ty Xuất nhập khẩu Bình Dương (Mã: PRT) và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ).

Ảnh: Gemini/Canva

Hai cuộc giải cứu 'sinh tử'

Trong giới đầu tư, ông Mai Hữu Tín được biết đến với năng lực tái cấu trúc các doanh nghiệp khủng hoảng thông qua hai thương vụ M&A điển hình.

Thương vụ đầu tiên là việc "giải cứu" Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn. Công ty này bắt đầu gặp khủng hoảng từ năm 2007 khi nhiều nhà đầu tư rút vốn, còn doanh nghiệp ngập trong nợ do đầu tư nhà máy giấy Mỹ Xuân 2.

Năm 2013, CTCP Mai và cộng sự (thuộc UniGroup) xuất hiện để mua lại toàn bộ số cổ phần và nợ của nhà đầu tư chiến lược Daio Paper (Nhật Bản) để nắm giữ hơn 42% vốn Giấy Sài Gòn. Thương vụ thâu tóm đưa ông Tín lên chức Chủ tịch HĐQT, còn nhà sáng lập Cao Tiến Vị đảm nhận vai trò Tổng giám đốc.

Giấy Sài Gòn sau đó đã được vực dậy nhờ nhà máy đi vào hoạt động ổn định, nâng công suất lên 320.000 tấn/năm và cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp FDI. Đến năm 2018, Tập đoàn Sojitz thương lượng mua lại 90% cổ phần của Giấy Sài Gòn với định giá hơn 100 triệu USD.

Ông Mai Hữu Tín nổi tiếng với các thương vụ giải cứu Giấy Sài Gòn và Gỗ Trường Thành. (Ảnh: Gemini).

Thương vụ tiếp theo là cuộc tái thiết tại Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). Vào đầu năm 2017, UniGroup đã gom cổ phiếu và ông Tín đứng ra giữ chức Tổng Giám đốc, rồi chuyển sang vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ở thời điểm tiếp nhận, Gỗ Trường Thành được ví như "cơ thể đa bệnh tật" với nhiều vấn đề nan giải như khủng hoảng gian lận hàng tồn kho, nợ xấu cao, mất nhân sự giỏi, đầu tư phân tán, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng… Ông Tín từng có ý định thay tên thương hiệu của những người sáng lập khi muốn đổi tên thành Total Furniture, nhưng không hoàn tất.

Thực trạng tài chính tại Gỗ Trường Thành sau đó dần được làm sạch sổ sách, khôi phục doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, hạn chế thua lỗ. Tuy nhiên, gánh nặng quá khứ vẫn chưa thể khép lại khi doanh nghiệp chưa xóa hết khoản lỗ lũy kế khổng lồ - khoảng 3.500 tỷ đồng.

Hiện ông Mai Hữu Tín đang sở hữu và quản lý 2 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.



Trong đó, Gỗ Trường Thành có vốn điều lệ 3.935 tỷ nhưng vốn hóa chỉ gần 670 tỷ đồng (thị giá TTF hiện là 1.700 đồng/cổ phiếu). Công ty này có lãi vài tỷ đồng liên tiếp trong năm 2024-2025, nhưng trong nửa đầu năm 2026 lại thua lỗ.



Trong khi Logistics U&I mới lên UPCoM vào ngày 7/8. Công ty có vốn điều lệ 720 tỷ và vốn hóa gần 960 tỷ đồng (thị giá đang là13.300 đồng/cổ phiếu). Doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn, khi có lãi khoảng 50-60 tỷ đồng/năm.



Gia Đông