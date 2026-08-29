Nhiều doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu quỹ để làm gì?

Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX, sàn HoSE) đăng ký bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ. Mục đích giao dịch nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/8/2026 đến ngày 25/9/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Petrolimex công bố bộ nhận diện thương hiệu mới từ tháng 2/2026. Ảnh: PLX

Mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được xác định tại Văn bản số 887/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/81/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 9/6/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

PNJ

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương 0,03% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.

PNJ cho biết, mục đích bán cổ phiếu quỹ hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty theo quy định pháp luật.

Giá đặt bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý III/2026.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 22/4/2026, cổ đông PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của công ty vào thời điểm phù hợp, nhằm tối ưu hóa lợi ích cổ đông và nâng cao giá trị doanh nghiệp dài hạn.

Thế Giới Di Động

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE) đăng ký mua lại 71.560 cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc.

Nguồn vốn thực hiện mua lại là 715,6 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của công ty. Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.

Sonadezi Long Thành

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã: SZL) đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 23/6/2026 đến ngày 22/7/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn HoSE.

Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch, công ty chỉ bán thành công 449.800 cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 47.696 đồng/cổ phiếu, tương ứng 37%. Lý do không thực hiện hết số lượng dự kiến giao dịch là vì không có nhà đầu tư mua hết.

Sau giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu xuống mức 762.500 cổ phiếu.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp SZL không hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ. Trước đó, từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026, Sonadezi Long Thành chỉ bán ra thành công 558.000 cổ phiếu quỹ trong tổng số gần 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán cùng với lý do không có nhà đầu tư mua hết.

Quản lý tài sản T-Corp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC) báo cáo hoàn tất giao dịch mua 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 11/6 đến 9/7/2026. Giá giao dịch bình quân 10.334 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ gồm: Thặng dư vốn cổ phần 24,1 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển 23,7 tỷ đồng; Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 23,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 350,9 tỷ đồng (Căn cứ theo BCTC riêng năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán).

Sau giao dịch, TVC nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 20 triệu đơn vị.