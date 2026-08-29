Một tập đoàn của VN đặt “đại bản doanh” ở 5 châu lục thu về hơn 1 tỷ USD, vừa có bước tiến mới tại Bắc Mỹ

Mới đây, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel ( Viettel Global , mã chứng khoán VGI) đã công bố trúng thầu quyền sử dụng tần số và sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông tại Cộng hòa Dominica (thuộc Bắc Mỹ). Sự kiện này được loạt hãng truyền thông lớn của Mỹ (AP News, Yahoo! Finance, Fidelity, Benzinga) và địa phương (Diario Libre, Listín Diario, El Caribe, Revista Mercado, DR1) đồng loạt đưa tin.

Đây cũng là thị trường viễn thông thứ 11 được Viettel Global đầu tư. Tuy nhiên, theo Viettel, việc mở thị trường thứ 11 không đơn thuần là bổ sung thêm một quốc gia vào bản đồ đầu tư quốc tế của Viettel Global. Bởi nếu những bước đi đầu tiên ra thế giới tập trung vào bài toán xây dựng hạ tầng viễn thông và phổ cập kết nối, thì bài toán hiện nay đã rộng hơn. Cụ thể, hạ tầng kết nối vẫn là nền móng, nhưng trên nền móng đó là năng lực về công nghệ, hạ tầng số và các hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính phủ.

Viettel mở thị trường mới và bước chuyển chiến lược Go Global 2.0

Trên thực tế, Dominica có nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư mở cùng nhu cầu tiêu dùng dịch vụ số và dữ liệu di động tốc độ cao đang bùng nổ. Tại đây, Viettel Global dự kiến xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến nhất, với quy mô rộng lớn, phủ sóng tới vùng sâu, vùng xa. Đây sẽ là sự tiếp nối của một nguyên tắc đã theo thương hiệu này trong suốt hành trình đầu tư quốc tế.

Với kinh nghiệm hoạt động tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Caribe, Viettel Global có khả năng thích ứng với từng môi trường cạnh tranh, hành vi khách hàng, điều kiện hạ tầng và yêu cầu phát triển riêng của mỗi quốc gia. Đây cũng sẽ là một trong những hành trang quan trọng để chinh phục thị trường tại Cộng hòa Dominica.

Khác với thời điểm bắt đầu hành trình đầu tư quốc tế năm 2006, Viettel Global đang bước vào thị trường mới với nền tảng đã được tích lũy qua hai thập kỷ, từ năng lực xây dựng và vận hành hạ tầng quy mô lớn, kinh nghiệm phát triển tại nhiều thị trường khác biệt, đến nguồn lực kinh doanh và tài chính đang duy trì đà tăng trưởng.

Trên thực tế, sau 20 năm, Viettel Global đã xây dựng tên tuổi trên bản đồ viễn thông quốc tế với hơn 220.000 km cáp quang, 40.000 trạm phát sóng và quy mô phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng. Cùng với quy mô là kinh nghiệm xây dựng, vận hành và duy trì mạng lưới trong những điều kiện địa lý, kinh tế và xã hội rất khác nhau.

Minh chứng là khả năng này đặc biệt thể hiện trong những thời điểm khó khăn như khôi phục mạng lưới nhanh chóng sau các thiên tai lớn, như trận động đất lịch sử tại Haiti, siêu bão Idai năm 2019 tại Mozambique, hay trận động đất năm 2025 tại Myanmar để duy trì liên lạc cứu hộ cho người dân địa phương.

Sau 15 năm (kể từ ngày chính thức kinh doanh 7/9/2011), Viettel Haiti với thương hiệu Natcom hiện vươn lên thị phần số 1 về di động và ví điện tử, số 1 về hạ tầng trạm phát sóng. Ảnh: Viettel

Tại Burundi, thương hiệu Lumitel cũng phổ cập dịch vụ viễn thông với giá cước hợp lý, hỗ trợ hạ tầng Internet miễn phí cho một nửa số trường học và bệnh viện địa phương, đồng thời tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho hàng trăm ngàn lao động bản địa.

Với năng lực khác là ứng dụng công nghệ để thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, đã được minh chứng qua việc Viettel thúc đẩy tỷ lệ tiếp cận di động tại Myanmar tăng từ 16% lên 88%.

Viettel Global đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD chỉ trong 6 tháng

(Nguồn: Viettel)

Viettel Global mở thị trường mới trong giai đoạn nền tảng kinh doanh và tài chính tốt, từ đó cho phép doanh nghiệp vừa tiếp tục đầu tư vào những thị trường đang hoạt động, vừa chuẩn bị nguồn lực cho những cơ hội tăng trưởng mới.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét của Viettel Global, doanh thu thuần đạt 26.177 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), tăng trưởng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động tài chính đã đóng góp một động lực đáng kể khi doanh thu tài chính trong 6 tháng đạt 2.116 tỷ đồng, tăng hơn 11%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm đạt 6.418 tỷ đồng, tăng trưởng 96,4%. Trong khi đó, chi phí tài chính đã giảm từ hơn 3.203 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước xuống còn 1.715 tỷ đồng. Theo Viettel, kết quả này tạo thêm dư địa để Viettel Global theo đuổi những khoản đầu tư dài hạn, trong đó có Cộng hòa Dominica.

Viettel khởi nguồn từ một công ty xây lắp ra đời vào năm 1989. Sau 37 năm, Viettel đã thành một tập đoàn viễn thông – công nghệ quy mô toàn cầu, khi hiện diện tại 17 quốc gia trên cả 5 châu lục, trong đó Dominica là quốc gia thứ 3 tại châu Mỹ. Tháng 3/2026, vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, Tập đoan Viettel đã xác lập 3 kỷ lục về đầu tư quốc tế, bao gồm: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ biên lợi nhuận gộp. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận cho thấy quy mô, sự hiện diện quốc tế ngày càng lớn, trong khi biên lợi nhuận gộp tăng 2 năm liên tiếp, lên trên 51% cho thấy hiệu quả và lợi thế cạnh tranh.