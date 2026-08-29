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Vinhomes phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vinhomes phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng

Ngày 27/8 vừa qua, Vinhomes đã phát hành trái phiếu mã VHML12616 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 27/8 vừa qua, VHM đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VHML12616. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 24 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2028. Lãi suất kết hợp 11%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Dữ liệu từ HNX cho biết, kể từ đầu năm đến nay, VHM đã phát hành 16 lô trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, doanh nghiệp này đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12615 vào ngày 6/8/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 6/8/2029, lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Ảnh: Vinhomes

Trước đó, ngày 24/8, Vinhomes đã phê duyệt phương án chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất có tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô thứ hai có tổng mệnh giá chào bán tối đa 2.000 tỷ đồng, cũng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Cả hai lô đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trái phiếu được phát hành theo phương thức đại lý phát hành và thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 24 tháng, mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Trong diễn biến khác, ngày 7/8 vừa qua, Vinhomes đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes đã tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên mức hơn 82.148 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vinhomes

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