Bức tranh thu nhập “tiền tỷ” của CEO các công ty chứng khoán nửa đầu năm 2026

CEO của HSC nhận về 4,8 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE), doanh nghiệp này đã chi tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng để chi trả lương và thù lao cho các nhân sự quản lý chủ chốt.

Trong đó, ông Trịnh Hoài Giang- Tổng Giám đốc của HSC nhận mức lương 4,8 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Nếu chi bình quân cho 6 tháng, mức lương của vị CEO này rơi vào khoảng 800 triệu đồng/tháng.

Được biết, ông Trịnh Hoài Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc HSC từ năm 2020, trước đó đã có 13 năm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và Vận hành.

Ông Giang còn từng làm việc tại Dragon Capital Group và Vietcombank, là học giả Fulbright, ông có bằng MBA tại Mỹ. Hiện ông còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam.

Ngoài ông Trịnh Hoài Giang, ông Johan Nyvene- Chủ tịch HĐQT của HSC cũng nhận về mức thù lao hơn 1,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tương ứng khoảng hơn 252,3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, ông Lê Anh Minh- Phó Chủ tịch HĐQT nhận thù lao gần 366,7 triệu đồng; ông Andrew Colin Vallis- Thành viên HĐQT độc lập nhận hơn 423,3 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan- Thành viên HĐQT độc lập nhận hơn 343,3 triệu đồng,...

CEO của SHS nhận hơn 2,8 tỷ đồng

Tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHS, sàn HNX) cho thấy, công ty chứng khoán này đã chi tổng cộng gần 8,1 tỷ đồng để chi trả lương và thù lao cho người quản lý chủ chốt.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Linh- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có mức thu nhập là hơn 2,8 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm lãnh đạo chủ chốt của SHS.

Nguồn: SHS

Đáng chú ý, ông Linh mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHS từ ngày 14/1/2026, tức chưa đảm nhiệm vị trí này đủ 6 tháng tính đến cuối kỳ báo cáo. Đến ngày 17/4/2026, ông tiếp tục được bầu vào HĐQT công ty.

Được biết, ông Nguyễn Duy Linh là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tốt nghiệp Solvay Bussiness School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính, Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính do UBCKNN cấp, cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, trước khi gia nhập SHS với cương vị Tổng Giám đốc, ông từng nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều định chế tài chính lớn.

Hiện ông Linh còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của CTCP Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế.

Một số lãnh đạo khác của SHS cũng có mức thu nhập đáng kể như ông Đỗ Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược nhận gần 1,8 tỷ đồng, tương ứng khoảng 300 triệu đồng/1 tháng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Diệu Trinh- Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhận hơn 844,4 triệu đồng; bà Phạm Thị Thanh Hảo- Kế toán trưởng nhận gần 917,8 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Vietcap nhận về 3,4 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của CTCP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE), doanh nghiệp này đã chi trả thù lao, lương và các quyền lợi gộp khác cho các cán bộ quản lý chủ chốt với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng mức lương và các quyền lợi gộp khác của Ban Tổng Giám đốc là hơn gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, bà Tôn Minh Phương nhận về gần 3,4 tỷ đồng, tương ứng khoảng gần 560,7 triệu đồng/tháng.

Nguồn: VCI

Bà Tôn Minh Phương tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng tại University of Technology, Sydney và có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, bao gồm tư vấn mua bán – sáp nhập doanh nghiệp, bán cổ phần thứ cấp,...

Bà gia nhập Vietcap từ năm 2011 và trong quá trình công tác đã đóng góp tích cực vào các hoạt động tư vấn và đầu tư của công ty.

Trong khi Tổng Giám đốc nhận mức thù lao tương đối cao thì các Thành viên HĐQT không độc lập gồm bà Nguyễn Thanh Phượng- Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Quang Hoàn- Phó Chủ tịch Thường trực, ông Tô Hải- Thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2026.

Còn các Thành viên HĐQT độc lập gồm bà Nguyễn Việt Hòa, ông Lê Ngọc Khánh và ông Nguyễn Lân Trung Anh nhận thù lao 20 triệu đồng/tháng.

CEO VPBankS nhận hơn 3,2 tỷ đồng

Tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, MCK: VPX, sàn HoSE) cho thấy ông Nhâm Hà Hải- Tổng Giám đốc công ty đã nhận tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng tiền thù lao, lương và phúc lợi khác trong 6 tháng đầu năm, tương ứng khoảng 537 triệu đồng/tháng.

Ông Nhâm Hải Hà sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ Tài chính, giữ chức CEO VPBankS từ tháng 12/2025. Trước đó, ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Chứng khoán An Bình (ABS), Ngân hàng Techcombank (TCB), Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và Quỹ Techcom (Techcom Capital).

Hiện, ông Hà còn là đại diện sở hữu 23,989% vốn điều lệ của VPBank tại VPBankS. Từ đầu năm 2026, ông còn tham gia HĐQT CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

Ngoài CEO, Chủ tịch HĐQT VPBankS Hồ Thúy Ngà nhận thù lao 180 triệu đồng trong nửa đầu năm 2026, không thay đổi so với cùng kỳ.

Ba thành viên Ban Kiểm soát gồm ông Vũ Hồng Cao, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Trần Vĩnh Khang lần lượt nhận 180 triệu đồng, 340,2 triệu đồng và hơn 274 triệu đồng.