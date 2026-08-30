Hệ sinh thái đồ sộ đằng sau “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”

Ngày 28/8, nhà sản xuất phim 'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' thông báo thay thế bản phim đang chiếu tại rạp bằng phiên bản rút gọn.

Bản dựng mới có thời lượng 135 phút, giảm 20 phút so với phiên bản công chiếu dài 155 phút. Việc cập nhật bắt đầu từ chiều 30/8 tại TPHCM và Hà Nội, sau đó lần lượt áp dụng ở các cụm rạp trên toàn quốc.

Đạo diễn của bộ phim là ông Nguyễn Phan Quang Bình, đồng thời cũng là một trong những người sáng lập BHD - đơn vị đã hoạt động trong ngành truyền thông, giải trí Việt Nam gần ba thập kỷ.

BHD khởi đầu từ năm 1996



BHD gắn với pháp nhân Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, được thành lập ngày 28/10/1996.



Theo chia sẻ trước đây của ông Nguyễn Phan Quang Bình, cái tên BHD ban đầu được dự định là “Ba Hạt Dẻ”, nhưng không được chấp thuận khi đăng ký. Sau đó công ty lấy tên Bình Hạnh Đan, trong đó “Bình” và “Hạnh” gắn với tên của hai vợ chồng, còn “Đan” liên quan đến tên các con.



BHD được thành lập bởi ông Nguyễn Phan Quang Bình, bà Ngô Thị Bích Hạnh cùng bà Ngô Thị Bích Hiền - chị gái bà Hạnh. Bà Hạnh sinh năm 1972, cùng chồng và chị gái thành lập BHD năm 1996.



Ông Quang Bình xuất thân từ lĩnh vực nghệ thuật, từng học mỹ thuật trước khi du học Australia ngành quản trị kinh doanh. Bà Ngô Thị Bích Hạnh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.



Những năm đầu, BHD từng làm đại diện quảng cáo cho doanh nghiệp Nhật Bản Daiko. Cũng trong năm 1996, công ty bắt đầu sản xuất chương trình cho VTV với chương trình âm nhạc Những bài hát còn xanh.



Vợ chồng ông Quang Bình mỗi người nắm giữ 50% vốn BHD

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan hiện có vốn điều lệ 38 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phan Quang Bình góp 19 tỷ đồng, tương ứng 50% vốn điều lệ. Bà Ngô Thị Bích Hạnh cũng góp 19 tỷ đồng, sở hữu 50% còn lại.



Bà Vũ Thị Bích Lộc (SN 1942) giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Trụ sở chính của doanh nghiệp được đặt tại tầng 11, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Hệ sinh thái BHD còn có một số doanh nghiệp hoạt động ở các mắt xích khác nhau của ngành giải trí. Đáng chú ý có Công ty TNHH Tập đoàn Truyền thông Việt Nam (Vietnam Media Corp), thành lập năm 2003, chuyên sản xuất và phân phối phim, chương trình truyền hình; website doanh nghiệp hiện sử dụng thương hiệu BHD|Vietnam Media.

BHD cũng có Công ty CP Truyền thông BHD ở mảng truyền thông, cùng các pháp nhân liên quan đến chiếu phim và giải trí như Công ty CP Giải trí BHD-MVP, thành lập năm 2009, từng hoạt động trong lĩnh vực chiếu phim và do bà Hạnh đại diện pháp luật.

Ở khâu rạp chiếu, thương hiệu BHD Star Cineplex được vận hành thông qua pháp nhân riêng là Công ty TNHH MTV Ngôi Sao Cineplex BHD Việt Nam.

Như vậy, BHD đã xây dựng mô hình khá khép kín, trải từ sản xuất nội dung, truyền hình, điện ảnh, phát hành đến trực tiếp vận hành rạp chiếu, qua đó tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị của ngành giải trí.

Sản xuất gameshow đến phim truyền hình, t ự sản xuất phim và mở cả chuỗi rạp



BHD từng đứng sau hoặc tham gia thực hiện hàng loạt chương trình quen thuộc với khán giả Việt Nam như Vietnam Idol, Vietnam's Got Talent, MasterChef Vietnam, The Amazing Race Vietnam, The Price Is Right hay Big Brother.



Ở lĩnh vực phim truyền hình, tên tuổi doanh nghiệp từng gắn với nhiều tác phẩm tạo tiếng vang trên màn ảnh nhỏ như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc…



Trong lĩnh vực điện ảnh, một trong những tác phẩm nổi bật gắn với ông Nguyễn Phan Quang Bình là Cánh đồng bất tận, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

BHD cũng tham gia Tấm Cám: Chuyện chưa kể cùng VAA Productions và đảm nhiệm khâu phát hành năm 2016.

Cụm BHD Star đầu tiên ra đời năm 2010 tại Maximark 3/2, TP.HCM, với 5 phòng chiếu. Đến năm 2026, BHD Star cho biết hệ thống đã có hơn 12 cụm rạp, hiện diện tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Long Khánh, Phú Mỹ, Sầm Sơn và một số địa phương khác.



Việc sở hữu rạp giúp hệ sinh thái BHD tham gia gần như trọn vẹn chuỗi giá trị của một bộ phim: từ tổ chức sản xuất, phát hành cho tới bán vé trực tiếp tới người xem.

