Rời vùng an toàn để thay áo mới: FABiBox trưởng thành cùng nhu cầu khách hàng

Sau 15 năm theo đuổi sự chuyên nghiệp và phát triển các giải pháp công nghệ cho ngành F&B, iPOS.vn đã khẳng định vị thế trong phân khúc chuỗi và các thương hiệu quy mô lớn. Nhưng khi phần lớn thị trường F&B vẫn thuộc về nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ, doanh nghiệp đứng trước một quyết định chiến lược: rời vùng an toàn để đồng hành cùng phân khúc chiếm gần 80% thị trường. Đó cũng là lý do ứng dụng quản lý bán hàng FABiBox ra đời vào tháng 12/2025.

Nhưng chỉ sau nửa năm chính thức ra mắt, tính đến giữa năm 2026, đội ngũ phát triển một lần nữa cho thấy sự táo bạo khi mạnh tay cải tổ toàn diện giao diện và trải nghiệm sản phẩm để cho ra mắt phiên bản FABiBox Beta, hiện thực hóa tuyên ngôn "nhu cầu khách hàng tới đâu, chúng tôi sẽ thay đổi tới đó" mà ông Trần Xuân Trung - Giám đốc Dự án Phát triển FABiBox, từng chia sẻ tại thời điểm ra mắt sản phẩm.

Hàng ngàn góp ý, trong đó có cả những lời phàn nàn thẳng thắn từ chủ quán, đều được đội ngũ trân trọng ghi nhận. Hàng trăm màn hình ứng dụng được đề xuất thay mới, hàng chục nhân sự không kể ngày đêm quyết tâm bứt tốc "thay áo mới" cho đứa con tinh thần. Bởi đội ngũ hiểu rằng, phía sau mỗi lời góp ý hay phản hồi đều là sự kỳ vọng, và đôi khi là mong muốn nhìn thấy FABiBox tốt hơn từ chính những người đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày.

Kết quả là những thay đổi tưởng nhỏ nhưng chạm đúng "nhịp thở" của một ca bán hàng: thêm tính năng, bớt thao tác, tích hợp AI hỗ trợ và tiết kiệm thời gian cho hàng chục nghìn chủ quán đang sử dụng FABiBox.

Ở phiên bản Beta này, toàn bộ giao diện của FABiBox cũng được thiết kế lại. Nhưng đây không đơn thuần là một lần "thay áo mới" để sản phẩm đẹp hơn. Đó là kết quả của một cách tiếp cận khác: giao diện được xây dựng lại từ hành vi thực tế của người dùng, được đúc kết từ hàng ngàn giờ quan sát và trải nghiệm sản phẩm.

Giao diện mới của FABiBox phiên bản Beta

Thế giới của một quán ăn nhỏ cũng được mở rộng theo cách âm thầm nhưng thiết thực. Khả năng kết nối với các nền tảng giao đồ ăn được hoàn thiện, để một quán vỉa hè có thể nhận đơn online mà không cần liên tục đứng trước màn hình. 5 ngôn ngữ mới gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Lào và tiếng Trung đã được bổ sung. Nhờ đó một quán ăn nhỏ giữa lòng Hội An hay Mỹ Khê, Đà Lạt, Hà Giang.. đều có thể phục vụ khách nước ngoài bằng chính ứng dụng quản lý của mình một cách thuận tiện, chuyên nghiệp.

Khách hàng lắng nghe tư vấn và trải nghiệm sản phẩm FABiBox

Trước khi phiên bản mới chính thức ra mắt, FABiBox chọn một cách tiếp cận khác: gửi lời cảm ơn trước khi giới thiệu tính năng. Phiên bản Beta được công bố như một lời mời cộng đồng chủ quán cùng trải nghiệm, đóng góp và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Thay vì nói về những gì ứng dụng có thể làm, FABiBox kể lại hành trình sản phẩm được thay đổi từ chính những phản hồi của người dùng - từ những lời khen, góp ý đến cả những nhận xét thẳng thắn. Mỗi phản hồi đều được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể, để chủ quán có thể nhận ra ngay từ lần mở ứng dụng tiếp theo.

"Chúng tôi không có tham vọng tạo ra một ứng dụng hoàn hảo ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ có một tôn chỉ đó là không ngừng, không ngại và không chậm trễ để luôn cố gắng cải thiện FABiBox với tốc độ nhanh nhất mỗi ngày, song hành cùng mọi nhịp thở, mọi nhu cầu, mọi diễn biến của ngành Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam." Ông Trần Xuân Trung - Giám đốc Dự án Phát triển FABiBox chia sẻ.

Trong ngành công nghệ - nơi mà các ứng dụng thường chạy đua bằng số lượng tính năng, FABiBox chọn một cuộc đua khác: lắng nghe những người dùng nhỏ bé nhất một cách nghiêm túc nhất. Và có lẽ chính sự lắng nghe ấy, chứ không phải bất kỳ dòng code nào, mới là tính năng lớn nhất của phiên bản FABiBox mới này.