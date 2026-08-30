5 người Việt Nam chưa quá 25 tuổi đã sở hữu khối tài sản hơn 25.000 tỷ đồng

Theo bảng thống kê tính đến hết tháng 8 năm 2026, 10 cá nhân trẻ tuổi trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có độ tuổi từ 23 đến 30 đang sở hữu tổng cộng khoảng 34.640 tỷ đồng giá trị cổ phiếu.



Đáng chú ý, có tới 5 người từ 25 tuổi trở xuống, gồm Nguyễn Xuân Thái, Ngô Chí Trung Johnny, Lê Thị Minh Ngọc, Hồ Thủy Anh và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh. Tổng giá trị cổ phiếu của 5 người này đạt khoảng 25.270 tỷ đồng, chiếm gần 73% tổng tài sản của cả nhóm 10 người.

Người trẻ nhất là Nguyễn Xuân Thái, 23 tuổi, hiện là Thành viên HĐQT LPS, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với biệt danh bầu Thụy) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank. Giá trị cổ phiếu LPS do ông Thái sở hữu được tính ở mức khoảng 4.980 tỷ đồng.

Con gái ông Nguyễn Đức Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 25 tuổi cũng với lượng cổ phiếu LPS trị giá khoảng 4.980 tỷ đồng.



Hai người 24 tuổi gồm Ngô Chí Trung Johnny, con ông Ngô Chí Dũng, và Lê Thị Minh Ngọc, con ông Lê Văn Quang. Trong đó, khối cổ phiếu VPB của Ngô Chí Trung Johnny trị giá khoảng 3.660 tỷ đồng, trong khi tài sản từ cổ phiếu MPC của Lê Thị Minh Ngọc đạt khoảng 140 tỷ đồng.



Ở tuổi 25, Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, đang là người giàu nhất trong nhóm với giá trị cổ phiếu TCB khoảng 11.510 tỷ đồng.



Khối tài sản của Hồ Thủy Anh cao hơn gấp đôi người đứng thứ hai là Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.



Dù chưa nằm trong nhóm đầu về tổng tài sản, Nguyễn Đức Hiếu Johnny (con bà Ngô Thu Thuý) lại là trường hợp tăng mạnh nhất so với cuối năm 2025. Giá trị cổ phiếu ACB và ALC của Nguyễn Đức Hiếu Johnny tăng từ khoảng 1.410 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, tức tăng gần 1.590 tỷ đồng, tương đương hơn 110%.



Danh sách còn có 4 người cùng 30 tuổi (sinh năm 1996) , gồm Trần Vũ Minh, Trịnh Mai Linh, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và Lê Thị Minh Quý.



Trong nhóm này, Trần Vũ Minh bỏ xa phần còn lại với 5.100 tỷ đồng. Trịnh Mai Linh, con ông Trịnh Văn Tuấn, sở hữu cổ phiếu OCB trị giá khoảng 760 tỷ đồng.



Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con ông Đặng Thành Tâm, có khối cổ phiếu KBC trị giá khoảng 370 tỷ đồng, giảm so với mức 470 tỷ đồng cuối năm 2025.



Trong khi đó, Lê Thị Minh Quý, con ông Lê Văn Quang, sở hữu khoảng 140 tỷ đồng cổ phiếu MPC.



Tổng tài sản của 4 người 30 tuổi vào khoảng 6.370 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng một phần tư quy mô tài sản của nhóm 5 người từ 23 đến 25 tuổi.



Những cá nhân trẻ sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng đều là thành viên thế hệ kế nghiệp tại các doanh nghiệp lớn. Trong đó, Hồ Thủy Anh vừa thuộc nhóm trẻ nhất, vừa là người có tài sản lớn nhất, còn Nguyễn Xuân Thái mới 23 tuổi nhưng đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá gần 5.000 tỷ đồng.