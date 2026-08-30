Một vị trí việc làm ở Việt Nam có thể được trả lương tới 850 triệu đồng/tháng

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Ngày 27/8 vừa qua, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC - HCMC).

Theo Nghị quyết, Giám đốc điều hành (CEO) là vị trí có khung lương cao nhất, khi có mức lương từ 450 - 850 triệu đồng/tháng. Tiếp đó, vị trí Giám đốc vận hành (COO) có mức lương từ 200 - 400 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông và Phát triển thị trường (CCO) được áp dụng khung lương 100 - 180 triệu đồng/tháng; Chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành thuộc nhóm nhân sự được áp dụng cơ chế tiền lương theo thị trường.

Ngoài ra, đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý khác, Chủ tịch Cơ quan điều hành có mức lương 140 - 200 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch 100 - 170 triệu đồng/tháng; Trưởng phòng, ban và tương đương 70 - 140 triệu đồng/tháng; Phó Trưởng phòng, ban và tương đương 50 - 90 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, nhóm chuyên viên, công chức, viên chức, người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương 30 - 60 triệu đồng/tháng. Các vị trí hỗ trợ, phục vụ sẽ bao gồm lễ tân, tài xế và bảo vệ có mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết quy định nhân sự được hưởng chế độ đãi ngộ, tiền thưởng theo thành tích công tác hằng năm và đột xuất, dựa trên kết quả đánh giá công việc được giao. Đáng chú ý, Cơ quan điều hành được bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố bằng 10% tổng quỹ lương hằng năm của nhân sự trong danh sách trả lương để thực hiện chính sách tiền thưởng.

Kinh phí thực hiện chính sách sẽ dự kiến tăng thêm 99,6 tỷ đồng/năm. Trong số đó, quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong biên chế là hơn 40 tỷ đồng; tiền lương cho nhóm hỗ trợ, phục vụ hơn 1 tỷ đồng; chi trả cho chuyên gia trong nước và nước ngoài gần 49 tỷ đồng; và quỹ thưởng khoảng 9 tỷ đồng.

Vì sao các nhân sự quản lý ở trung tâm tài chính quốc tế được trả lương hàng trăm triệu?

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 27/8. Ảnh: VGP

Trước đó, UBND TP HCM có tờ trình gửi HĐND TP HCM khóa XI về dự thảo nghị quyết quy định chế độ tiền lương, đãi ngộ và tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Cụ thể, TP HCM đề xuất áp dụng khung tiền lương theo cơ chế thị trường. Đáng chú ý, mức cao nhất dành cho vị trí Giám đốc điều hành (CEO) là từ 450 - 850 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, các chức danh quản lý khác như Chủ tịch Cơ quan điều hành nhận 140 - 200 triệu đồng/tháng, Phó chủ tịch 100 - 170 triệu đồng, Giám đốc vận hành (COO) nhận 200 - 400 triệu đồng, Phó giám đốc phụ trách truyền thông và phát triển thị trường (CCO) nhận 100 - 180 triệu đồng mỗi tháng...

UBND TP HCM cho biết, cơ chế tiền lương theo thị trường là để thu hút nhân lực có chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu lĩnh vực tài chính quốc tế.

Hơn nữa, Cơ quan điều hành được xác định là cơ quan hành chính đặc thù, trực tiếp quản lý, cấp phép và điều hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh tài chính trong phạm vi Trung tâm Tài chính quốc tế, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ mới và phức tạp tại Việt Nam.

Trên thực tế, các nhân sự tại Cơ quan điều hành vẫn áp dụng chế độ tiền lương hiện hành. Do đó, theo UBND TP HCM, mức lương bình quân dự kiến cao nhất chỉ khoảng 11,6 triệu đồng mỗi người/tháng. Mức lương này chưa đủ cạnh tranh để thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

Tờ trình của UBND TP HCM cũng nêu rõ, khoảng 88% nhân sự đang làm việc tại Cơ quan điều hành không phải là công chức, vì vậy cần cơ chế riêng để thu hút và giữ chân nhân lực. Nếu như không kịp ban hành quy định về chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù, thì hệ quả là khoảng 88% nhân sự có nguy cơ không được chi trả lương và các chế độ đãi ngộ hợp pháp, kéo theo nguy cơ nhân sự nghỉ việc, ảnh hưởng hoạt động của Cơ quan điều hành.

Thực tế hiện nay, Cơ quan điều hành phải tạm ứng kinh phí từ nguồn chi hoạt động thường xuyên để trả lương cho nhân sự từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, nguồn này dự kiến chỉ đủ trong khoảng 2 tháng.

Ngoài ra, với Chủ tịch và Phó chủ tịch làm việc kiêm nhiệm, dự thảo cũng đề xuất ngoài tiền lương đang hưởng tại cơ quan, đơn vị công tác sẽ được hưởng thêm phụ cấp bằng 50% mức tiền lương theo vị trí, chức danh tại Cơ quan điều hành.

Tương tự, cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái đến làm việc tại đây được hưởng phụ cấp bằng 50% mức tiền lương theo vị trí, chức danh trong khung lương.