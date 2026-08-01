Một doanh nghiệp dầu khí tăng 47% lợi nhuận nhờ khoản thu bất thường 460 tỷ đồng liên quan dự án Formosa 4

Lợi nhuận quý 2 tăng 47%, nhưng phần lớn đến từ khoản thu bất thường

Doanh thu thuần của TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đạt 8.589 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, giảm 1% so với quý trước; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 525 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, tăng 26% so với quý trước.

Loại trừ khoản thu nhập bất thường khoảng 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt khoảng 182 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ, giảm 56% so với quý trước.

Thu nhập khác ròng đạt 460 tỷ đồng trong quý 2/2026 (so với 3 tỷ đồng cùng kỳ) nhờ khoản tiền quyết toán hợp đồng với khách hàng – theo tìm hiểu của BSC, chủ yếu liên quan đến đền bù do hủy một gói thiết kế, mua sắm và xây dựng liên quan đến dự án Formosa 4. Đây là khoản thu nhập một lần, không phản ánh hiệu quả vận hành cốt lõi của PVS.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 17.288 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 941 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Lô B - Ô Môn và Cá Voi Xanh củng cố khối lượng công việc

BSC đánh giá PVS đang bước vào chu kỳ tăng trưởng nhờ khối lượng công việc dầu khí thượng nguồn dồi dào, dư địa mở rộng sang điện gió ngoài khơi và năng lực thi công cải thiện. Lợi nhuận cốt lõi dự kiến dồn về nửa cuối 2026 và duy trì đà tăng trong giai đoạn 2027 - 2028.

Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn (giàn xử lý trung tâm chạy thử tháng 6-tháng 7/2027) và Cá Voi Xanh (khởi động cuối 2026/đầu 2027) củng cố khối lượng công việc cơ khí và thầu xây lắp, với backlog cơ khí 2027 ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận được bảo vệ nhờ chủ động chốt giá thầu vật tư; lợi nhuận giai đoạn giữa 2026 - giữa 2027 còn được hỗ trợ bởi hoàn nhập dự phòng bảo hành (Sao Vàng - Đại Nguyệt, Hóa dầu Long Sơn).

Mở rộng điện gió ngoài khơi, nâng công suất thi công lên 2 tỷ USD/năm

Vị thế nhà cung cấp trạm biến áp ngoài khơi hàng đầu châu Á - với dấu mốc hạ thủy chân đế Changhua (Đài Loan) - giúp PVS đón đầu làn sóng đầu tư khu vực.

Siêu dự án Singapore (Quyết định đầu tư cuối cùng dự kiến đầu 2029) là động lực dài hạn tiềm năng, dù tiến độ còn phụ thuộc cơ chế bảo trợ liên Chính phủ.

Cổng trục Goliath và nhà xưởng hàn tự động dự kiến nâng công suất thi công lên 2 tỷ đô la Mỹ/năm, cho phép triển khai đồng thời 4-5 dự án lớn, hạ giá thành và cải thiện biên.

Kế hoạch tăng vốn (20% trong 2026, đẩy mạnh giai đoạn 2028 - 2029) cùng chiến lược mua bán và sáp nhập “từ khơi vào bờ” là bệ đỡ cho mục tiêu doanh thu dài hạn 60.000 tỷ đồng.

Dù vậy, BSC cũng cảnh báo giai đoạn đầu thâm nhập mảng xây lắp trên bờ có thể tạo áp lực lên biên lợi nhuận chung. Việc chậm phê duyệt Quyết định đầu tư cuối cùng tại các đại dự án điện gió (điển hình Singapore) có thể làm lùi lộ trình tăng vốn và ghi nhận doanh thu.

Dự phóng cả năm 2026, chứng khoán BIDV dự báo doanh thu thuần của PVS đạt 40.324 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.875 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Dự phóng cả năm 2027, chứng khoán BIDV dự báo doanh thu thuần đạt 40.000 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp 3.244 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 1.818 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu 2027 quanh mức 40.000 tỷ đồng sau khi tăng mạnh 24% trong 2026 với khối lượng công việc mảng Cơ khí & Xây lắp duy trì ở nền cao.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2027 báo cáo giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ do mức nền so sánh cao 2026 được nâng bởi khoản thu nhập bất thường khoảng 460 tỷ đồng từ đền bù dự án Formosa 4; nếu loại trừ khoản thu nhập một lần này (nền lợi nhuận sau thuế cốt lõi 2026 khoảng 1.400 tỷ đồng), lợi nhuận cốt lõi 2027 tăng khoảng 28% so với cùng kỳ.

BSC cũng lưu ý trong dự phóng hiện tại của BSC chưa bao gồm khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành (Sao Vàng - Đại Nguyệt, Hóa dầu Long Sơn), dù được ban lãnh đạo dự kiến ghi nhận trong nửa cuối 2026 đến 2027.