Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng có thể mua 5 triệu xe VinFast: Lượng ô tô bằng 5 năm doanh số toàn cầu, xe máy bằng 10 năm doanh số 2025

Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Vingroup ghi nhận một con số đáng chú ý trong quan hệ giữa VinFast và Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Hai bên có thỏa thuận khung, theo đó VinFast dự kiến cung cấp khoảng 1 triệu ô tô điện và 4 triệu xe máy điện trong giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận này thực tế đã được VinFast công bố từ tháng 6, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).﻿

Đặt cạnh lịch sử giao dịch giữa hai doanh nghiệp, quy mô của thỏa thuận mới cho thấy một bước nhảy rất lớn.﻿

1 triệu ô tô tương đương hơn 10 lần số ô tô VinFast đã giao cho GSM trong ba năm qua

Quan hệ thương mại giữa VinFast và GSM bắt đầu gần như ngay sau khi GSM được thành lập năm 2023.

Ngày 22/3/2023, hai bên ký thỏa thuận bán và giao tối đa 30.000 ô tô điện và 200.000 xe máy điện trong hai năm. Một ngày sau, một hợp đồng bổ sung được ký cho 5.307 ô tô, trị giá hơn 4.634 tỷ đồng. Đến cuối năm, hai bên có thêm hợp đồng 14.600 ô tô, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, VinFast đã giao cho GSM khoảng 23.900 ô tô và 30.700 xe máy điện.﻿

Sau ba năm, quy mô này tăng nhanh. Theo báo cáo thường niên 2025 của VinFast, tính từ khi hai bên bắt đầu hợp tác đến cuối năm 2025, VinFast đã giao tổng cộng khoảng ﻿98.741 ô tô điện và ﻿﻿51.679 xe máy điện ﻿cho GSM và các công ty con. Riêng năm 2025, doanh thu VinFast ghi nhận từ bán phương tiện cho hệ thống GSM đạt khoảng 21.877 tỷ đồng.

Trong thỏa thuận mới ký, 1 triệu ô tô tương đương hơn 10 lần số ô tô VinFast đã giao cho GSM trong ba năm 2023-2025. Còn 4 triệu xe máy điện tương đương hơn 77 lần lượng đã giao trong cùng giai đoạn.﻿

1 triệu ô tô trong 5 năm tương đương khoảng 200.000 xe mỗi năm. Con số này gần bằng toàn bộ lượng xe VinFast bán trên thế giới trong năm 2025.

Cụ thể, năm ngoái, hãng giao 196.919 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 102% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong kế hoạch năm 2026 của VinFast, hãng đặt mục tiêu giao ít nhất 300.000 ô tô điện trên toàn cầu trong năm nay. Đáng chú ý, VinFast cho biết mục tiêu này chưa bao gồm lượng xe tiềm năng giao cho GSM theo thỏa thuận khung tháng 5/2026.﻿ Trong nửa đầu năm, VinFast đã giao 128.662 ô tô điện toàn cầu, tăng 78% so với cùng kỳ.

4 triệu xe máy điện - tương đương 10 năm doanh số 2025

﻿Năm 2025, VinFast giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện. Như vậy, 4 triệu xe trong thỏa thuận GSM tương đương gần 10 năm doanh số nếu lấy quy mô năm 2025 làm chuẩn.

Nếu chia bình quân trong 5 năm, con số tương ứng khoảng 800.000 xe/năm. Bản thân VinFast cũng đang tăng rất nhanh ở mảng này. Trong nửa đầu 2026, hãng đã giao 429.175 xe máy điện và xe đạp điện, cao hơn cả sản lượng của toàn năm 2025. ﻿

Mục tiêu năm 2026 của VinFast là lượng xe hai bánh giao ra thị trường ít nhất gấp 2,5 lần năm 2025, tương ứng trên 1 triệu chiếc. Tương tự ô tô, mục tiêu này cũng chưa tính lượng phương tiện tiềm năng từ thỏa thuận mới với GSM﻿.

Quy mô 5 triệu phương tiện cũng phản ánh sự thay đổi của GSM sau hơn ba năm hoạt động.

Từ một hãng taxi điện tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã mở rộng sang nhiều thị trường như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch, đồng thời phát triển thêm mô hình cho thuê xe và nền tảng kết nối các cá nhân, doanh nghiệp sở hữu xe VinFast tham gia mạng lưới vận tải.

Vì vậy, lượng xe trong thỏa thuận 2026-2030 không chỉ phục vụ đội taxi do GSM trực tiếp vận hành, mà có thể trở thành nguồn phương tiện cho một hệ sinh thái dịch vụ di chuyển rộng hơn tại nhiều quốc gia. ﻿