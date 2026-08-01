Từ Cao Sao Vàng, gạo ST25 đến VinFast: Những thương hiệu Việt Nam được thế giới biết tới ra sao?

Từ một hộp cao nhỏ vài gram từng quen thuộc với người dân Liên Xô, hạt gạo ba lần được vinh danh ngon nhất thế giới, đến hãng xe điện xây nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia hay doanh nghiệp công nghệ thu hàng tỷ USD từ khách hàng nước ngoài, ngày càng nhiều thương hiệu Việt đã vượt khỏi thị trường hơn 100 triệu dân để tìm chỗ đứng trên bản đồ thế giới.

Viettel Global: Gần 90 triệu khách hàng tại thị trường quốc tế

Viettel Global (mã chứng khoán: VGI) là Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel, đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư viễn thông ra nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Khác với nhiều doanh nghiệp Việt chủ yếu xuất khẩu hàng hóa, Viettel mang cả hạ tầng mạng, công nghệ và dịch vụ viễn thông ra thị trường thế giới, xây dựng những thương hiệu bản địa như Metfone tại Campuchia, Unitel tại Lào, Movitel tại Mozambique, Mytel tại Myanmar hay Bitel tại Peru.

Sau 20 năm kinh doanh quốc tế, quy mô hoạt động của Viettel đã lên một cấp độ đáng kể. Theo thông tin cập nhật của Báo Điện tử Chính phủ cuối tháng 8/2026, Viettel hiện đầu tư và vận hành dịch vụ viễn thông, số tại 11 thị trường, phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng quốc tế. Đáng chú ý, Viettel đang giữ vị trí số 1 về thị phần di động tại 8 thị trường, đồng thời đứng đầu về đóng góp ngân sách tại 5 quốc gia sở tại. Hệ thống hạ tầng bên ngoài Việt Nam gồm khoảng 45.000 trạm BTS và 220.000 km cáp quang.

Hoạt động quốc tế cũng đã trở thành một nguồn thu tỷ USD. Doanh thu từ thị trường nước ngoài của Viettel hiện đạt hơn 3 tỷ USD mỗi năm ; riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu lũy kế từ hoạt động đầu tư nước ngoài vượt 1 tỷ USD , tăng 29,2% so với cùng kỳ. Tháng 8/2026, Viettel tiếp tục mở rộng dấu chân khi trúng quyền sử dụng phổ tần tại Cộng hòa Dominica, đưa quốc gia vùng Caribe trở thành thị trường viễn thông quốc tế thứ 11 của tập đoàn.

Cao Sao Vàng: Hộp cao Việt từng quen thuộc với nhiều thế hệ người Liên Xô

Cao Sao Vàng là một trường hợp đặc biệt bởi đây không phải một thương hiệu mới được xây dựng trong thời kỳ toàn cầu hóa, mà đã nổi tiếng ở nước ngoài từ hàng chục năm trước. Phiên bản Cao Sao Vàng gắn với lịch sử xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu được phát triển tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3, tiền thân của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 - Foripharm (mã: DP3) ngày nay. Theo lịch sử doanh nghiệp, sản phẩm ra đời khoảng năm 1968-1969 và được đẩy mạnh xuất khẩu sang Liên Xô, Đông Âu trong giai đoạn 1970-1990. Năm 1979, Cao Sao Vàng còn giành huy chương vàng tại một hội chợ thương mại quốc tế ở Đông Âu.

Ở Liên Xô và sau này là Nga, sản phẩm được biết tới rộng rãi với tên Golden Star Balm hoặc Zvezdochka - “Ngôi sao nhỏ” . Trong giai đoạn cao điểm năm 1983, riêng một xí nghiệp tại Đà Nẵng được giao sản xuất tới 20 triệu hộp để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Sau khi Liên Xô tan rã, sản lượng giảm mạnh nhưng Cao Sao Vàng bất ngờ được chú ý trở lại nhờ thương mại điện tử, xuất hiện trên Amazon, eBay và các website bán hàng tại Nga, Mỹ, Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hiện Cao Sao Vàng không chỉ có một nhà sản xuất . Bên cạnh sản phẩm Cao Sao Vàng TW3 của Dược phẩm Trung ương 3, CTCP Dược phẩm OPC cũng đang có thuốc Cao Sao Vàng được cấp phép lưu hành.

VinFast: Xe Việt đứng đầu thị trường ô tô điện Philippines

VinFast là thương hiệu ô tô do Tập đoàn Vingroup sáng lập và hiện hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd., niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Đây là một trong những thương hiệu công nghiệp Việt hiếm hoi lựa chọn con đường cạnh tranh trực tiếp trên thị trường quốc tế bằng sản phẩm hoàn chỉnh, từ ô tô điện đến xe máy điện, thay vì chủ yếu tham gia chuỗi cung ứng với vai trò gia công.

Đến cuối quý I/2026, VinFast đã xây dựng mạng lưới 447 showroom xe điện trên toàn cầu. Trong ba tháng đầu năm, hãng bàn giao 58.577 ô tô điện, tăng 61% so với cùng kỳ; thị trường ngoài Việt Nam đóng góp khoảng 8%, tương đương xấp xỉ 4.700 xe. Dù tỷ trọng quốc tế vẫn còn nhỏ so với thị trường trong nước, VinFast đã bắt đầu tạo được vị trí đáng chú ý tại một số thị trường châu Á.

Tại Philippines, VinFast đã trở thành thương hiệu xe thuần điện số 1 thị trường vào cuối quý I/2026. Hãng đồng thời đứng thứ 4 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong phân khúc xe điện chạy pin. Ấn Độ, Indonesia và Philippines hiện được VinFast xác định là những động lực tăng trưởng quốc tế quan trọng, bên cạnh hoạt động tại Bắc Mỹ và châu Âu.

FPT Software: Công nghệ Việt mang về hơn 35.000 tỷ đồng từ thị trường nước ngoài

FPT Software là công ty thành viên chủ lực về dịch vụ công nghệ toàn cầu của CTCP FPT (mã: FPT) . Nếu VinFast hay Vinamilk có sản phẩm hữu hình dễ nhận diện với người tiêu dùng nước ngoài, FPT Software lại nổi tiếng trong thị trường B2B, nơi khách hàng là các tập đoàn quốc tế có nhu cầu về phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, điện toán đám mây và chuyển đổi số.

Đến năm 2026, FPT Software công bố mạng lưới gồm hơn 90 văn phòng tại trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada đến Đức, Pháp, Anh, Saudi Arabia và UAE. Danh sách khách hàng được doanh nghiệp công bố có những tên tuổi lớn như Airbus, AT&T, NXP, SoftBank, Sony, Bayer, Toppan và GE Digital.

Quy mô kinh doanh quốc tế cũng đã vượt xa mốc tỷ USD đầu tiên đạt được năm 2023. Năm 2025, mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài của FPT, với FPT Software giữ vai trò nòng cốt, đạt doanh thu 35.382 tỷ đồng, tăng 14,3%. Giá trị hợp đồng ký mới đạt 40.636 tỷ đồng, tương đương hơn 1,5 tỷ USD, tăng 23,2%. Riêng trong năm, FPT giành 26 hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD, gấp đôi năm trước.

Cà phê G7: Có mặt tại hơn 100 quốc gia, lọt Top 5 thương hiệu cà phê tại Trung Quốc

G7 là thương hiệu cà phê hòa tan của Tập đoàn Trung Nguyên Legend , được doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ giới thiệu năm 2003 với tham vọng đưa một sản phẩm cà phê chế biến mang thương hiệu Việt cạnh tranh trực tiếp trên thị trường thế giới.

Sau hơn hai thập kỷ, G7 trở thành một trong những thương hiệu hàng tiêu dùng Việt có độ phủ quốc tế rộng nhất. Trung Nguyên Legend cho biết các sản phẩm G7 đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ , bao gồm những thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu. Đến năm 2026, Trung Nguyên tiếp tục xác nhận hệ sản phẩm của tập đoàn đã chinh phục hơn 100 thị trường trên toàn cầu.

Đáng chú ý nhất là Trung Quốc. Theo số liệu của Discovery được Trung Nguyên Legend dẫn lại, G7 nằm trong 5 thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc và đạt quy mô cung ứng khoảng 2,5 tỷ gói mỗi năm. Những dữ liệu doanh nghiệp công bố trước đó cho thấy G7 có hơn 15 triệu người tiêu dùng thường xuyên tại Trung Quốc, với mạng phân phối gồm khoảng 30.000 điểm bán offline cùng hàng chục nghìn cửa hàng trên các nền tảng trực tuyến.

Điểm đáng chú ý của G7 là Trung Nguyên không chỉ xuất khẩu hạt cà phê - mặt hàng Việt Nam vốn có lợi thế lớn - mà đưa ra nước ngoài một sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Việt, qua đó giữ lại phần giá trị lớn hơn trong chuỗi cà phê toàn cầu.

Gạo ST25: Ba lần được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới”

ST25 là giống lúa được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm của Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua , cùng TS. Trần Tấn Phương và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương. Cần phân biệt giữa giống lúa ST25 nói chung và sản phẩm thương mại Gạo Ông Cua ST25 . Thương hiệu Gạo Ông Cua thuộc sở hữu độc quyền của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí , đơn vị trực tiếp sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu này.

Dấu ấn quốc tế lớn nhất của ST25 đến từ cuộc thi World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức. ST25 đã ba lần được vinh danh ở vị trí cao nhất, vào các năm 2019, 2023 và 2025. Theo Chủ tịch The Rice Trader Jeremy Zwinger, ST25 là một trong những giống gạo hiếm hoi trên thế giới ba lần giành danh hiệu này.

Danh hiệu cũng đang chuyển hóa thành xuất khẩu thực tế. Theo Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam, hơn 70% sản lượng ST25 hiện được xuất khẩu, tới những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Quốc và Đông Nam Á. Tháng 8/2026, ST25 tiếp tục có một bước tiến tại châu Âu khi chính thức được đưa lên kệ hệ thống Selgros tại Đức, một chuỗi bán buôn có 38 địa điểm trên toàn nước này.

Vinamilk: Sữa Việt tới 65 quốc gia, xuất khẩu lũy kế gần 3,9 tỷ USD

Vinamilk là thương hiệu thuộc CTCP Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) . Doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu sản phẩm từ năm 1997 với những lô hàng đầu tiên tới Iraq. Sau gần ba thập kỷ, Vinamilk đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt có hoạt động quốc tế lớn nhất.

Theo số liệu được Báo Điện tử Chính phủ cập nhật tháng 7/2026, sản phẩm Vinamilk đã hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ , tăng mạnh so với 42 thị trường năm 2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đạt gần 3,9 tỷ USD . Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ thị trường nước ngoài của doanh nghiệp đạt khoảng 8.400 tỷ đồng , tăng 39,1% so với cùng kỳ.

Vinamilk cũng là một trong số ít thương hiệu thực phẩm Việt được các tổ chức định giá quốc tế xếp hạng cao. Theo Brand Finance ASEAN 500 năm 2025, Vinamilk có giá trị thương hiệu khoảng 2,6 tỷ USD, tiếp tục là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất ASEAN.

Như vậy, mức độ quốc tế hóa của Vinamilk không chỉ thể hiện ở việc có sản phẩm xuất khẩu mà còn ở quy mô hàng tỷ USD, độ phủ hàng chục quốc gia và vị thế thương hiệu đã được các tổ chức định giá quốc tế ghi nhận.

Vietnam Airlines: Bông Sen Vàng bay tới gần 40 điểm đến quốc tế

Vietnam Airlines là thương hiệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: HVN) , đồng thời giữ vai trò hãng hàng không quốc gia. Nếu hàng tiêu dùng như G7 hay Vinamilk đưa hình ảnh Việt Nam lên kệ siêu thị quốc tế, Vietnam Airlines đưa thương hiệu Bông Sen Vàng trực tiếp tới các sân bay và trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Một dấu mốc quan trọng đến vào ngày 10/6/2010, khi Vietnam Airlines trở thành thành viên thứ 10 của liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam. Đây cũng là hãng hàng không đầu tiên tại Đông Nam Á gia nhập SkyTeam, qua đó kết nối khách hàng của Vietnam Airlines với mạng lưới toàn cầu của các hãng thành viên.

Đến năm 2025, Vietnam Airlines khai thác tổng cộng 113 đường bay, kết nối 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia. Trong năm, hãng thực hiện khoảng 156.200 chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt hành khách. Sang nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở hoặc công bố các đường bay quốc tế mới tới Amsterdam, Phuket, Colombo và tăng tần suất trên nhiều đường bay tới Singapore, Philippines, Nga, Australia và Đài Loan.

Với Vietnam Airlines, mức độ nhận diện quốc tế không chỉ đến từ số điểm đến. Việc hiện diện trong SkyTeam, khai thác các đường bay thẳng tới châu Âu, Australia và nhiều trung tâm lớn của châu Á giúp biểu tượng Bông Sen Vàng trở thành một trong những thương hiệu Việt có mức độ tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng nước ngoài lớn nhất.