'Đại gia' xây tòa nhà cao nhất miền Tây, vượt tòa của Vingroup: Khởi đầu từ thuốc thú y

Đây là dự án được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 4/2026, với Công ty Cổ phần Thiên Quân Center là nhà đầu tư. Công trình nằm trên khu đất hơn 5.260 m2, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.407 tỷ đồng .

Theo phương án được phê duyệt, Thiên Quân Center có 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, tổng diện tích sàn khoảng 74.600 m2. Năm tầng dưới được bố trí cho trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và rạp chiếu phim, trong khi khối tháp phía trên gồm khoảng 648 căn hộ.

Với quy mô này, khi hoàn thành, Thiên Quân Center dự kiến vượt tòa Vincom Xuân Khánh cao 30 tầng, trở thành công trình cao nhất Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ thuốc thú y đến hai nhà máy tại Cần Thơ

Công ty Cổ phần Thiên Quân được thành lập năm 2012 tại Cần Thơ, với hoạt động kinh doanh gắn chủ yếu với các sản phẩm thuốc thú y, thuốc thủy sản.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hiếu Học (hàng 2, thứ 5 từ trái) và các đại biểu, cán bộ công nhân viên tại lễ khai trương Công ty CP Dịch vụ Thiên Quân Land.

Hiện ông Nguyễn Hiếu Học giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Thị Thảo Quyên là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Quân.

Đến năm 2015, doanh nghiệp xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thú y - thủy sản tại Khu công nghiệp Trà Nóc I. Hiện Thiên Quân có hai nhà máy tại KCN Trà Nóc I và Trà Nóc II, trong khi danh mục sản phẩm của doanh nghiệp trải từ thuốc cho gia súc, gia cầm, thú cưng tới thuốc thủy sản.

Theo giới thiệu của Thiên Quân, doanh nghiệp hiện có hơn 200 công nhân, mạng lưới hơn 300 nhà phân phối trong nước và sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thảo Quyên, Tổng Giám đốc Thiên Quân Group (thứ 3 từ trái) ký kết hợp tác với đối tác.

Vài năm trở lại đây, doanh nghiệp do ông Nguyễn Hiếu Học làm Chủ tịch bắt đầu mở rộng mạnh sang bất động sản tại Cần Thơ.

Cùng lúc đưa 4 dự án bất động sản ra thị trường﻿

Bước chuyển này thể hiện rõ vào tháng 5/2026, khi Thiên Quân Group tổ chức sự kiện công bố hệ sinh thái bất động sản tại Tây Nam Bộ và ra mắt Thiên Quân Land.

Tại đây, doanh nghiệp giới thiệu cùng lúc 4 dự án, gồm Thiên Quân Center, Thiên Quân Marina Plaza, Thiên Quân Apartment và Thiên Quân Tây Đô. Theo công bố của Thiên Quân, các dự án này thuộc hệ sinh thái bất động sản do tập đoàn làm chủ đầu tư, còn Thiên Quân Land đảm nhiệm phân phối.

Trong số này, Thiên Quân Marina Plaza đã được Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021. Sau một lần điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của dự án tăng lên khoảng 710,9 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính Thiên Quân Center và Marina Plaza, quy mô vốn đầu tư đã vượt 2.100 tỷ đồn g .

Bên cạnh hai dự án trên, Thiên Quân còn phát triển Thiên Quân Apartment tại khu vực trung tâm Cần Thơ và dự án Thiên Quân Tây Đô.

Đáng chú ý nhất vẫn là Thiên Quân Center. Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, nhà đầu tư phải góp khoảng 20% tổng vốn dự án, phần còn lại được huy động từ vốn vay thương mại. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2032.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, tòa tháp 39 tầng không chỉ trở thành dự án lớn nhất trong hệ sinh thái bất động sản Thiên Quân hiện nay mà còn đánh dấu bước chuyển đáng kể của một doanh nghiệp xuất phát từ lĩnh vực thuốc thú y - thủy sản sang địa ốc.