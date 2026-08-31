CEO Điện Máy Xanh nhìn lại “bài học” 700 tỷ đồng ở Campuchia: Đã dừng kinh doanh từ cuối 2022

Campuchia, nơi MWG từng ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 700 tỷ đồng, được vị CEO xem là một bài học cho hành trình mở rộng ra khu vực.﻿

Theo ông Hiểu Em, Bluetronics thực tế đã dừng kinh doanh từ cuối năm 2022 và đóng toàn bộ cửa hàng trong quý I/2023. Quyết định ngày 17/8/2026 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính chỉ là bước thủ tục cuối cùng để chính thức khép lại dự án đã dừng hoạt động từ hơn 3 năm trước.

Campuchia là thị trường quốc tế đầu tiên của MWG và cũng để lại một trong những bài học đáng chú ý nhất trong quá trình tập đoàn này thử sức bên ngoài Việt Nam.

MWG bắt đầu dự án từ đầu năm 2017. Đến tháng 6 cùng năm, cửa hàng BigPhone đầu tiên được khai trương tại Phnom Penh, đánh dấu lần đầu doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam này mở cửa hàng ở nước ngoài.

BigPhone ban đầu tập trung vào điện thoại. Đến năm 2019, chuỗi có 19 cửa hàng trước khi được chuyển đổi sang thương hiệu Bluetronics vào giữa năm 2020 và mở rộng sang cả ngành hàng điện máy.

Sau khi đổi mô hình, Bluetronics tăng tốc khá nhanh. Cuối năm 2020, chuỗi đã có khoảng 50 cửa hàng tại 15/25 tỉnh, thành của Campuchia. Quy mô cao nhất sau đó đạt khoảng 55 cửa hàng.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không nằm ở khả năng mở rộng điểm bán mà ở hiệu quả kinh doanh.

Theo những chia sẻ trước đây của ban lãnh đạo MWG, quy mô thị trường Campuchia tương đối nhỏ. Trong khi đó, Bluetronics hoạt động theo mô hình bán lẻ chính quy, thực hiện VAT và chịu thuế nhập khẩu, khiến giá bán có thể cao hơn các cửa hàng nhỏ lẻ khoảng 10-15%.

Nếu giữ giá, chuỗi khó cạnh tranh; nhưng nếu giảm giá mạnh để giành khách hàng, bài toán lợi nhuận lại trở nên khó khăn.

Sau nhiều năm hoạt động, pháp nhân MWG tại Campuchia ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 700 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, MWG quyết định dừng Bluetronics và đóng toàn bộ cửa hàng trong quý I/2023, qua đó kết thúc hoạt động kinh doanh trực tiếp tại thị trường quốc tế đầu tiên của tập đoàn.

Tháng 1/2025, MWG (Cambodia) Co., Ltd hoàn tất việc chấm dứt hoạt động và giải thể tại Campuchia. Từ tháng 2/2025, Điện Máy Xanh tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan tại Việt Nam.

Ngày 17/8/2026, Cục Đầu tư nước ngoài ban hành Quyết định 468/QĐ-ĐTNN, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của dự án.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Campuchia mang lại cho MWG những bài học thực tế trong lần đầu bước ra thị trường khu vực, từ việc thử nghiệm mô hình, đánh giá quy mô thị trường đến quyết định phân bổ nguồn lực.

“Dám thử nghiệm, nhìn thẳng vào hiệu quả và biết dừng đúng lúc để tập trung nguồn lực cho những cơ hội lớn hơn”, ông Hiểu Em nhìn lại hành trình này.

Sau Campuchia, MWG tiếp tục chiến lược quốc tế hóa tại Indonesia với chuỗi EraBlue.

Khác với mô hình Bluetronics, EraBlue được phát triển cùng đối tác bản địa Erajaya. Theo ông Hiểu Em, những kinh nghiệm có được từ Campuchia đang trở thành hành trang để Điện Máy Xanh tiếp tục thử sức tại thị trường đông dân nhất Đông Nam Á.