Xuân Son nhận chiếc xe Trung Quốc đầu tiên “nhập tịch” Việt Nam: Nước cờ đặc biệt của đại gia Vũ Văn Tiền

Cú 'đặt cược' của ông Vũ Văn Tiền vào chân sút đang chấn thương

Ngày 8/1/2025, ba ngày sau trận chung kết ASEAN Cup 2024, ông Vũ Văn Tiền cùng lãnh đạo Omoda & Jaecoo Việt Nam xuất hiện tại bệnh viện nơi Nguyễn Xuân Son điều trị chấn thương.

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam vừa trải qua ca phẫu thuật sau khi gãy xương cẳng chân ở trận chung kết lượt về với Thái Lan. Xuân Son lúc đó chưa thể đi lại bình thường, chưa ai biết chính xác bao giờ anh có thể trở lại sân cỏ.

Món quà ông Tiền mang đến là một chiếc Jaecoo J7 PHEV. Đáng chú ý, khi lời hứa tặng xe được công bố, mẫu hybrid cắm sạc này thậm chí còn chưa chính thức bán tại Việt Nam.

Hai tháng sau, câu chuyện không dừng ở một phần thưởng.

Ngày 15/3/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam ký hợp đồng đưa Nguyễn Xuân Son trở thành đại sứ thương hiệu, với tên gọi được hãng sử dụng là “Mr. JAECOO”. Anh sẽ xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá, sự kiện ra mắt sản phẩm và các hoạt động cộng đồng của thương hiệu. Cũng tại sự kiện này, chiếc J7 PHEV Flagship trị giá niêm yết 999 triệu đồng được chính thức bàn giao cho Xuân Son.

Xuân Son khi đó vẫn đang trong quá trình hồi phục. Những gì Omoda & Jaecoo có thể chắc chắn là sức hút rất lớn mà tiền đạo nhập tịch vừa tạo ra tại ASEAN Cup 2024: 7 bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chức vô địch cùng tuyển Việt Nam. Nhưng không ai có thể đảm bảo sau chấn thương nghiêm trọng, anh có trở lại phong độ cũ hay không.

Nói cách khác, Vũ Văn Tiền và thương hiệu ô tô mà Geleximco đang đầu tư không chờ Xuân Son trở lại sân cỏ rồi mới ký hợp đồng.

﻿Đến tháng 3/2025, mối liên hệ giữa Xuân Son với hãng xe còn tiến thêm một bước. Khi Omoda & Jaecoo ra mắt phiên bản C5 Luxury, Xuân Son mua một chiếc Omoda C5 giá niêm yết 539 triệu đồng để tặng vợ.

Đến tháng 8/2026, Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, ghi 5 bàn, cùng Nguyễn Đình Bắc chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới và góp phần giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

﻿Ngay sau trận chung kết ngày 26/8, Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố thưởng Xuân Son 100 triệu đồng cùng một chiếc Jaecoo J5 EV Flagship. Với Geleximco, giá trị marketing của thời điểm trao xe đáng chú ý hơn nhiều.

Ông Vũ Văn Tiền cần một “gương mặt Việt” cho cuộc chơi với ô tô Trung Quốc

Omoda & Jaecoo không phải thương hiệu ô tô lâu đời tại Việt Nam.

Đằng sau hãng xe là Chery của Trung Quốc và đối tác Việt Nam là Geleximco của ông Vũ Văn Tiền. Hai bên chính thức ký hợp đồng liên doanh vào tháng 4/2024.

Khi đó, ông Tiền công bố một tham vọng rất lớn: đầu tư hơn 800 triệu USD, xây dựng năng lực sản xuất có thể đạt 200.000 xe mỗi năm và hướng tới biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất ô tô của khu vực.

Kế hoạch sau đó được cụ thể hóa thành dự án GEL – O&J tại Khu công nghiệp Hưng Phú. Nhà máy được khởi công cuối tháng 10/2025 với tổng vốn đầu tư giảm xuống còn 319 triệu USD, diện tích hơn 380.000 m² và công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm khi hoàn thiện.﻿

Geleximco đã đặt một khoản vốn lớn vào sản xuất ô tô tại Việt Nam. Vấn đề là một nhà máy hàng trăm triệu USD vẫn cần một thứ mà tiền đầu tư không thể lập tức mua được, đó là nhận diện thương hiệu.

Một thương hiệu ô tô Trung Quốc đang cố gắng bản địa hóa tại Việt Nam chọn làm đại sứ một cầu thủ sinh ra tại Brazil nhưng đã nhập quốc tịch Việt Nam, khoác áo đội tuyển Việt Nam và trở thành một trong những cầu thủ được công chúng Việt Nam yêu thích nhất.

Không khó để nhìn thấy sự tương đồng về mặt câu chuyện thương hiệu.

Nhưng thời điểm tháng 8/2026 còn thuận lợi hơn. Ngày 14/8, Omoda & Jaecoo công bố giá Jaecoo J5 tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh Geleximco - Chery ở Hưng Yên.

Chỉ 12 ngày sau, đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup.

Và sản phẩm Geleximco chọn để thưởng cho Xuân Son chính là J5 EV Flagship vừa được tung ra thị trường. Một sản phẩm mới chưa đầy hai tuần tuổi vì vậy xuất hiện đồng loạt trên nhiều mặt báo trong câu chuyện về một trong những cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam.

Đến nay, gia đình Xuân Son đang sở hữu đủ ba loại hệ truyền động của Omoda & Jaecoo: Omoda C5 chạy xăng, Jaecoo J7 PHEV sử dụng hybrid cắm sạc và Jaecoo J5 chạy hoàn toàn bằng điện.﻿