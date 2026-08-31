Ngay sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp nhận ‘mưa’ cổ tức

Nhiều doanh nghiệp dược phẩm có kế hoạch chốt quyền, trả cổ tức sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Đáng chú ý trong lịch trả cổ tức tháng 9, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) chi trả 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 50%. Theo thông báo của doanh nghiệp, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9, ngày đăng ký cuối cùng 15/9 và thời gian thanh toán dự kiến 30/9.

Với gần 130,75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến phải chi gần 654 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Đây là đợt chi trả cuối cùng trong kế hoạch cổ tức năm 2025, sau khi doanh nghiệp đã trả 5.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 5. Như vậy, cổ tức năm 2025 của Dược Hậu Giang lên tới 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 100% bằng tiền mặt.

Phần lớn số tiền trên sẽ thuộc về hai cổ đông lớn. Taisho Pharmaceutical đang sở hữu 51% vốn tại Dược Hậu Giang, dự kiến nhận khoảng 333,5 tỷ đồng, trong khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 43,3%, có thể nhận khoảng 283 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã PMC) dự kiến thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 19,6%, tương ứng 1.964 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/9. Với hơn 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi hơn 18 tỷ đồng cho đợt này. Cổ đông lớn là Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, sở hữu khoảng 43,4% vốn, dự kiến nhận khoảng 7,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã DP1) cũng trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/9 và thời gian thanh toán dự kiến 15/10.

Nhiều doanh nghiệp sẽ chi trả lượng cổ tức lớn vào đầu tháng 9.

Trường hợp khác, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức tiền mặt cao. Doanh nghiệp duy trì mức 25%, tương đương khoản tiền phải chi gần 60 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/9.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã NSC) dự kiến trả cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/9.

Với gần 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NSC dự kiến chi hơn 35 tỷ đồng. Công ty CP PAN FARM, công ty con của Tập đoàn PAN, đang nắm hơn 80% vốn tại NSC và dự kiến nhận khoảng 28 tỷ đồng từ đợt cổ tức này.

Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (mã PMB) chốt danh sách cổ đông ngày 8/9 để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu; thời gian thanh toán dự kiến 28/9.

Công ty CP May Nam Định (mã NJC) cũng chốt danh sách cổ đông ngày 8/9 để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán ngày 8/10.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã PCE) dự kiến trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 14%, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/9, thanh toán dự kiến 15/10.

Một trường hợp có quy mô chi trả đặc biệt lớn là Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (mã VGI). Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 33%, tương ứng 3.300 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền VGI phải chi lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.