Bầu Hiển từng hụt mất Đình Bắc vào phút chót, 2 năm sau định giá lên 12 tỷ, bầu Thụy chọn đúng thời điểm cho Sacombank

Ngày 26/8/2026, Nguyễn Đình Bắc bước lên bục nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Ở tuổi 22 và trong lần đầu dự ASEAN Cup, Đình Bắc ghi 5 bàn, có 3 kiến tạo sau 8 trận, đồng Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son. Trong trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan, chính cú đánh gót của anh tạo điều kiện để Hai Long mở tỷ số. Việt Nam sau đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Nhưng nếu quay ngược thời gian hơn hai năm, sự nghiệp của cầu thủ đang thuộc nhóm được chú ý nhất bóng đá Việt Nam từng đứng trước một ngã rẽ rất khác.﻿

Đình Bắc đặt 1 chân vào đội bóng của bầu Hiển

Đầu tháng 3/2024, Đình Bắc khi ấy mới 19 tuổi nhưng đã nổi lên sau bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup. Hà Nội FC nhanh chóng vào cuộc.

Ngày 8/3, cầu thủ của Quảng Nam đạt thỏa thuận sơ bộ để chuyển tới Hà Nội FC theo dạng cho mượn. Quảng Nam cũng đồng ý với phương án này. Ban lãnh đạo Hà Nội FC thể hiện mức độ quan tâm đặc biệt khi Chủ tịch, Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành đều gặp trực tiếp Đình Bắc.

Ngày 9/3, thông tin Đình Bắc gia nhập Hà Nội FC thậm chí đã được công bố. Anh dự kiến mang áo số 28. Mọi thứ trông như một thương vụ đã hoàn tất. Nhưng chỉ bốn ngày sau, Hà Nội FC thông báo từ bỏ thương vụ.

Một trong những điểm hai bên không tìm được tiếng nói chung là thời hạn. Hà Nội FC muốn mượn 1,5 mùa, trong khi Đình Bắc lo ngại một cam kết quá dài nếu không được thi đấu thường xuyên hoặc không thích nghi. Việc thông tin thương vụ xuất hiện trước khi hợp đồng được ký cũng khiến phía cầu thủ không hài lòng. ﻿

Hà Nội FC không phải một đội bóng bình thường trong việc phát hiện và phát triển tài năng Việt Nam. CLB được ông Đỗ Quang Hiển - bầu Hiển sáng lập năm 2006. Trong hai thập kỷ sau đó, hệ thống của Hà Nội FC tạo ra hoặc phát triển hàng loạt tuyển thủ quốc gia. Chính T&T Group mô tả đào tạo thế hệ kế cận là một trong những chiến lược xuyên suốt của đội bóng.﻿

Nhưng một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất của tuyển Việt Nam hiện nay đã từng bước một chân vào Hà Nội FC rồi quay ra. Đình Bắc sau đó gia nhập Công an Hà Nội. Đến mùa 2025-2026, anh có chuỗi ghi 10 bàn ở nửa sau V.League, góp phần giúp CAHN vô địch và tháng 7/2026 ký hợp đồng mới tới năm 2029.﻿

Cánh cửa với đội bóng bầu Hiển đóng lại nhưng gần hai năm sau, Đình Bắc xuất hiện trong một câu chuyện khác với một doanh nhân vốn cũng rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Đồng thời, ﻿giá trị của Đình Bắc đã ở một mặt bằng hoàn toàn khác. Theo cập nhật của Transfermarkt tháng 6/2026, tiền đạo sinh năm 2004 được định giá 400.000 euro, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, tăng 100.000 euro so với mức trước đó. Đây là mức cao nhất trong sự nghiệp của Đình Bắc, ngang Quang Hải và chỉ thấp hơn Xuân Son trong đội tuyển Việt Nam.﻿

Hơn một tháng sau khi bầu Thụy tới Sacombank

Ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy - bầu Thụy - chính thức đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Sacombank sau khi hoàn tất chuyển giao công việc tại LPBank.

Chỉ 42 ngày sau, ngày 3/2/2026, Sacombank thông báo lựa chọn Nguyễn Đình Bắc trở thành đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026-2028. Ngày 12/2, hợp đồng chính thức được ký.

Thời điểm ấy, Đình Bắc đã là một tài năng rất sáng. Anh vừa giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và đặc biệt trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại một vòng chung kết U23 châu Á.

Nhưng anh vẫn chưa phải Đình Bắc của tháng 8/2026.

Sacombank giải thích việc lựa chọn tiền đạo sinh năm 2004 nằm trong chiến lược làm mới hình ảnh thương hiệu, hướng tới những đặc tính như trẻ trung, năng động, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Đáng chú ý hơn, khi Sacombank công bố ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm Tổng giám đốc vào ngày 3/3, ngân hàng liệt kê hàng loạt thay đổi được triển khai trong hơn hai tháng ông tham gia Ban điều hành: tinh gọn bộ máy, thay đổi mô hình hoạt động, thay logo và bộ nhận diện, đồng thời công bố đại sứ thương hiệu mới.﻿

Đây cũng không phải lần đầu một ngân hàng có sự hiện diện của bầu Thụy sử dụng cầu thủ nổi tiếng làm đại sứ. Trước đó tại LPBank, Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm đều từng được chọn cho vai trò này.﻿

Sáu tháng sau khi trở thành đại sứ thương hiệu của Sacombank, giá trị của cái tên Đình Bắc đã hoàn toàn khác.

Anh không chỉ là tài năng trẻ hay Vua phá lưới U23 châu Á nữa, mà trở thành MVP ASEAN Cup, đồng Vua phá lưới và gương mặt nổi bật trong chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. AFF xác nhận Đình Bắc kết thúc giải với 5 bàn và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Mức định giá 12 tỷ đồng nói trên được xác lập trước ASEAN Cup 2026. Sau giải đấu mà Đình Bắc trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới, giá trị thương hiệu của anh trên thực tế còn có thể đã bước sang một nấc mới.﻿