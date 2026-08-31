'Sống đủ lâu' để thấy Hồng Trà Ngô Gia ở Thái Lan: Sau 7 năm phủ rộng thị trường Việt Nam, nay thử sức tại Bangkok

Có những thương hiệu xuất hiện ở nước ngoài không khiến người ta quá bất ngờ. Nhưng cũng có những cái tên vốn đã quá quen thuộc với người Việt đến mức việc bắt gặp chúng ở một thành phố khác lại tạo cảm giác khá thú vị. Hồng Trà Ngô Gia đang rơi vào trường hợp thứ hai.

Đầu tháng 8/2026, thương hiệu trà này mở điểm bán đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan. Cửa hàng mang tên Hồng Trà Ngô Gia Thái Lan, đặt tại khu vực Sathon.

Trên fanpage tại Thái Lan, thương hiệu giới thiệu đây là cửa hàng mới khai trương và nhấn mạnh nguồn gốc, độ phủ của mình tại hai thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Một bài đăng giới thiệu đây là thương hiệu trà có nguồn gốc Đài Loan (Trung Quốc), được ưa chuộng tại thị trường này và Việt Nam, với hơn 1.000 cửa hàng, nay đã có mặt tại Bangkok.

Đáng chú ý, cửa hàng tại Thái Lan mới xuất hiện chưa đầy một tháng nhưng thông tin này đã được một bộ phận người dùng Việt Nam chú ý trên mạng xã hội. Với những người quen thuộc với Hồng Trà Ngô Gia trong nước, việc thương hiệu xuất hiện tại Bangkok mang lại cảm giác khác với một chuỗi trà sữa ngoại thông thường: đây là một cái tên vốn đã phủ khá dày trên thị trường Việt Nam trước khi bước sang thị trường mới.

(Nguồn: @ว่างก็ไปเหอะ)

Từ một thương hiệu trà Đài Loan (Trung Quốc) đến hơn 600 cửa hàng ở Việt Nam

Theo website chính thức của Hồng Trà Ngô Gia tại Việt Nam, thương hiệu khởi nguồn từ năm 1951 tại Đài Loan (Trung Quốc), nơi được giới thiệu là địa điểm nổi bật của văn hóa trà châu Á. Đến năm 2019, thương hiệu chính thức gia nhập Việt Nam và bắt đầu mở rộng hệ thống từ TP.HCM.

Hồng Trà Ngô Gia phát triển chủ yếu theo mô hình nhượng quyền, trong đó nổi bật là mô hình xe trà nhằm tối ưu chi phí vận hành. Theo doanh nghiệp, cách làm này giúp thương hiệu có thể mở rộng hệ thống nhanh hơn nhưng vẫn duy trì quy trình pha chế và hương vị theo tiêu chuẩn của hãng.

Quy mô hệ thống tại Việt Nam tăng khá nhanh. Website thương hiệu ghi nhận năm 2024 đã có hơn 400 cửa hàng tại khu vực Đông Nam Bộ và tiếp tục mở rộng ra phía Bắc. Đến năm 2026, con số được cập nhật lên hơn 600 cửa hàng trên cả nước.

Nếu nhìn vào tốc độ mở rộng này, Hồng Trà Ngô Gia không còn là một thương hiệu trà ngoại chỉ hoạt động trong một thị trường ngách. Sau khoảng 7 năm tại Việt Nam, thương hiệu đã xây dựng được một mạng lưới nhượng quyền đủ lớn để trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành.

Chính độ phủ này cũng tạo nên một điểm đáng chú ý khi thương hiệu sang Thái Lan.

Thay vì chỉ giới thiệu mình là một thương hiệu trà có xuất xứ Đài Loan (Trung Quốc), fanpage tại Thái Lan còn chủ động nhấn mạnh việc Hồng Trà Ngô Gia được ưa chuộng tại Việt Nam. Nói cách khác, thị trường Việt Nam được đưa vào câu chuyện thương hiệu ngay khi hãng bước vào một thị trường Đông Nam Á mới.

(Nguồn: Fanpage thương hiệu tại Thái Lan)

Không chỉ bán trà, mà mang theo cả câu chuyện thị trường Việt Nam

Việc nhắc đến Việt Nam không phải chi tiết quá lớn nếu chỉ nhìn ở góc độ giới thiệu thương hiệu. Nhưng về mặt kinh doanh, đây lại là một cách định vị khá đáng chú ý.

Hồng Trà Ngô Gia vốn có xuất phát điểm từ Đài Loan (Trung Quốc), nơi thương hiệu xây dựng nền tảng sản phẩm và câu chuyện về trà truyền thống. Khi vào Việt Nam, hãng đã trải qua một quá trình mở rộng quy mô đáng kể thông qua nhượng quyền.

Đến khi sang Thái Lan, thương hiệu có thể kể một câu chuyện khác: không chỉ là một thương hiệu trà Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Trà Ngô Gia còn là một chuỗi đã phát triển mạnh tại Việt Nam.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các thương hiệu F&B châu Á ngày càng không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, mà còn bằng câu chuyện về nguồn gốc, độ phủ và thị trường mà họ đã chinh phục.

Với Hồng Trà Ngô Gia, Việt Nam vì thế trở thành một phần trong “hồ sơ” thương hiệu khi bước sang Thái Lan.

Cách giới thiệu này cũng phần nào cho thấy vị trí của thị trường Việt Nam trong hành trình phát triển của thương hiệu. Nếu năm 2019 Việt Nam là thị trường mới mà Hồng Trà Ngô Gia tìm đến, thì đến năm 2026, đây đã là nơi thương hiệu có hơn 600 cửa hàng và trở thành một trong những thị trường lớn nhất của hệ thống.

(Nguồn: @ว่างก็ไปเหอะ)

Tại Thái Lan, cửa hàng cũng đang tiếp cận khách hàng bằng mức giá tương đối dễ tiếp cận. Các nội dung quảng bá cho biết đồ uống có giá từ khoảng 25 baht (tương đương khoảng 20.000 đồng), đồng thời cửa hàng triển khai chương trình mua 1 tặng 1 trong những ngày đầu khai trương.

Đây là cách vào thị trường khá quen thuộc với các chuỗi đồ uống: chọn một cửa hàng đầu tiên để thử phản ứng của thị trường, dùng mức giá và khuyến mại để tạo lượt khách ban đầu, sau đó mới mở rộng nếu mô hình chứng minh được khả năng vận hành.