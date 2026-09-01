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Năng lượng Bắc Hà lãi ròng bán niên 2026 gần 27 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Năng lượng Bắc Hà báo lãi ròng gần 26,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Mới đây, Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà đã có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Năng lượng Bắc Hà báo lãi ròng gần 26,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Năng lượng Bắc Hà ở mức gần 515,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu và các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế vẫn lần lượt giữ nguyên ở mức hơn 302,2 tỷ đồng và gần 89,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 79,9 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ; vốn khác của chủ sở hữu hơn 44,5 tỷ đồng.

Năng lượng Bắc Hà lãi ròng bán niên 2026 gần 27 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Tổng nợ phải trả ở mức gần 429,7 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 22 tỷ đồng, giảm 35,3%; nợ phải trả khác giảm mạnh từ 192,1 tỷ đồng xuống còn 83,1 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 324,6 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên HNX, Năng lượng Bắc Hà hiện đang lưu hành duy nhất 1 lô trái phiếu mã BHB12501. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 20/8/2025, tổng giá trị phát hành 325 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/8/2030.

Về Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 27/12/2007, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Trụ sở chính đặt tại thôn Mà Phố, xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp này được biết đến là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) sở hữu 89,81% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết (tính đến ngày 30/6/2026). Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT IPA cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Năng lượng Bắc Hà.

Cập nhật mới nhất ngày 26/1/2026, Người đại diện theo pháp luật của Năng lượng Bắc Hà gồm ông Vũ Hiền, ông Đoàn Văn Khang- Giám đốc Vận hành và ông Mai Hữu Đạt- Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, Năng lượng Bắc Hà cũng chính là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại tỉnh Lào Cai.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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