Chuỗi lẩu Haidilao tại Việt Nam kiếm gần 1.500 tỷ trong 6T2026, mức tăng trưởng khiến Singapore, Mỹ, Hàn Quốc “hít khói”

Super Hi International, đơn vị điều hành nhà hàng lẩu Haidilao tại thị trường nước ngoài (không tính quê nhà Trung Quốc), vừa gửi báo cáo bán niên năm 2026 đến sàn chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), cho thấy tăng trưởng trong thời gian qua.

Nửa đầu năm 2026, doanh thu tại Việt Nam đạt 57 triệu USD (khoảng 1.487 tỷ đồng), tăng 30,8% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong các quốc gia được công bố riêng.﻿

Cùng với tăng trưởng về doanh thu, Super Hi cũng "bành trướng" ở Việt Nam với nhiều cửa hàng mới. Ví dụ, trong năm 2026, công ty khai trương nhà hàng Haidilao tại PARC MALL ở TPHCM, và Vincom Plaza ở Bắc Ninh, Sparkora BBQ tại Lotte Mall Tây Hồ.

Với tổng 20 cửa hàng tính đến giữa năm 2026, doanh số này của Haidilao tương đương mỗi cửa hàng mang về khoảng 411 triệu đồng/ngày cho Super Hi.﻿

Trên bình diện chung, Super Hi đạt tổng doanh thu 444,8 triệu USD nửa đầu 2026, tăng 12,1%. Lợi nhuận từ hoạt động tăng 87,3%, song lợi nhuận ròng chỉ còn 2,1 triệu USD (cùng kỳ 28,3 triệu USD), chủ yếu do lỗ tỷ giá 8,6 triệu USD. Việt Nam đóng góp khoảng 12,8% tổng doanh thu, tăng từ mức 11% một năm trước, và đứng thứ tư sau Singapore, Hoa Kỳ, và Malaysia.﻿

Ngoài ra, Haidilao cũng công bố số liệu chung cho cả thị trường Đông Nam Á, trong đó doanh thu trên mỗi khách là 19 USD (khoảng 500.000 đồng), tăng so với 18,6 USD năm 2025. Số lượng khách trung bình mỗi cửa hàng là 143.800, cao hơn 137.800 của năm trước.