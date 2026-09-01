VietnamPlas 2026 – Triển lãm Nhựa Cao su tiêu biểu

‏Ngành nhựa và cao su Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Cùng với sự phát triển của các ngành điện tử, ô tô, bao bì, xây dựng và hàng tiêu dùng, nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc, công nghệ và giải pháp sản xuất hiệu quả ngày càng tăng. Đồng thời, các chính sách môi trường như EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và các quy định về giảm sử dụng nhựa dùng một lần đang thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến sản xuất bền vững và sử dụng vật liệu tái chế.Thị trường nhựa Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, với CAGR khoảng 8% trong giai đoạn 2026–2031. Trong bối cảnh đó, nâng cấp máy móc, đổi mới vật liệu, tiết kiệm năng lượng và phát triển quy trình sản xuất tuần hoàn đang trở thành những xu hướng quan trọng của ngành.‏

‏Triển lãm Quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su tại Việt Nam (VietnamPlas 2026), do ‏ ‏Vinexad National Trade Fair & Advertising JSC‏ ‏và Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd. đồng tổ chức, sẽ diễn ra từ 9–12/9/2026 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm dự kiến quy tụ 650 đơn vị triển lãm trên diện tích 22.000 m², với doanh nghiệp đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu máy móc, nguyên vật liệu, công nghệ tái chế, tự động hóa và giải pháp sản xuất thông minh.‏

‏Triển lãm tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các hiệp hội ngành nghề quan trọng tại Việt Nam, bao gồm Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hội Cao su Nhựa Thành Phố Hồ Chí Minh (RUPA), Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (VWRA). Thông qua việc kết nối các lĩnh vực nhựa và cao su, máy móc, tái chế và sản xuất, VietnamPlas 2026 thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong ngành.

‏India Pavilion lần đầu ra mắt – Mở rộng mạng lưới ngành Quốc tế của VietnamPlas

‏Một điểm nhấn nổi bật của VietnamPlas 2026 là India Pavilion lần đầu tiên tham gia triển lãm, mang đến thêm sản phẩm, công nghệ và cơ hội hợp tác từ thị trường Ấn Độ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng giới thiệu các giải pháp đa dạng, mở rộng cơ hội kết nối quốc tế tại Việt Nam và Đông Nam Á.

‏Doanh nghiệp Hóa dầu và Vật liệu tham gia – Kết nối toàn diện Chuỗi giá trị ngành Nhựa và Cao su

VietnamPlas 2026 tiếp tục tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp hóa dầu và nguyên vật liệu, kết nối từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và ứng dụng cuối cùng. Các doanh nghiệp như PetroChina, Yanchang Petroleum, Nam Giang (ExxonMobil) và Calofic Corporation sẽ giới thiệu PE, PP và các nguyên liệu, vật liệu liên quan. Trong khi đó, Solstice, Shanghai Huntsman Corporation, GPC International và Prahi Global Trading mang đến các vật liệu chuyên dụng, hóa chất hiệu năng cao và giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành ứng dụng.

‏Sản xuất thông minh và tái chế – Từ giảm chi phí đến gia tăng giá trị

‏Trước áp lực về chi phí và môi trường, doanh nghiệp nhựa và cao su đang đẩy mạnh tự động hóa, sản xuất thông minh và tái chế để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và sử dụng tài nguyên tốt hơn. Các doanh nghiệp như JWELL, Shanghai CMIC, Yizumi, ARBURG, Honzen Union, Hwa Chin, Fu Chun Shin, HTL Tech, Kim Minh Machine, Omipa, Coperion và Nordson BKG sẽ giới thiệu công nghệ ép phun, đùn, gia công, tự động hóa và các giải pháp sản xuất tiên tiến. Ở lĩnh vực tái chế, Polystar, Lotus Green và Jiangyin Guibao sẽ giới thiệu công nghệ và giải pháp tái chế nhựa, vật liệu tái chế và quy trình tuần hoàn, đáp ứng xu hướng EPR và kinh tế tuần hoàn.‏

‏VietnamPlas 2025 quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế giới thiệu công nghệ và giải pháp tại triển lãm.‏