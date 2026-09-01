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VinFast huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu

| | Doanh nghiệp

Trước thời điểm chia tách, Sản Xuất Và Kinh Doanh Vinfast đang vay trái phiếu khoảng 14.000 tỷ đồng với lãi suất 12-13,5%/năm.

VinFast huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Theo báo cáo gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, VinFast đang vay trái phiếu tổng cộng 14.000 tỷ đồng với 10 lô, lãi suất dao động từ 12-13,5%/năm. Khối lượng mỗi lô trái phiếu từ 500 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu lớn nhất (mã VIF12501) có dư nợ gốc 5.000 tỷ đồng và phải trả tổng cộng 310 tỷ đồng lãi vay (định kỳ 3 tháng/lần). Lô này được được phát hành vào cuối tháng 5/2025 với kỳ hạn 36 tháng.

Mã VIFCB2429002 có giá trị 4.000 tỷ đồng và phải trả lãi 269 tỷ đồng. Lô này được phát hành hồi tháng 10/2024, với kỳ hạn 60 tháng.

Ba lô trái phiếu còn lại bao gồm VIF12502 giá trị 2.500 tỷ, VIFCB2426001 giá trị 2.000 tỷ và VIF12403 là 500 tỷ đồng. Các mã này sẽ lần lượt đáo hạn vào 30/06/2028, 10/10/2026 và 30/12/2026.

Tất cả các trái phiếu của Sản xuất và Kinh doanh VinFast đều có lãi suất cố định đến hết vòng đời. Cao nhất là các lô VIFCB2429002, VIFCB2426001 và VIF12403 chịu lãi suất đến 13,5%/năm. Hai lô còn lại có mức 12-12,5%/năm.

VinFast huy động 14.000 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 2.

Trong tháng 6/2026, Vingroup đã quyết định chia tách CTCP Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast để thành lập một công ty con mới là VinFast Việt Nam (phụ trách mảng thương hiệu, R&D, bán hàng). Sau đó, Vingroup đã chuyển nhượng 99,9% Sản Xuất và Kinh Doanh VinFast với giá 13.310 tỷ đồng, thu lãi tài chính đột biến 12.542 tỷ đồng.

Như vậy, Vingroup chính thức ngừng kiểm soát và ngừng hợp nhất công ty sản xuất này ngay trước khi chốt sổ báo cáo quý II/2026. Phần lợi nhuận hơn 12.500 tỷ đồng thu được từ thương vụ tách VinFast được ghi nhận trong báo cáo bán niên soát xét Vingroup vừa công bố. Đây là khoản lợi nhuận đóng góp đáng kể cho kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của công ty: lãi sau thuế hơn 20.900 tỷ đồng, bằng 4,6 lần lợi nhuận cùng kỳ 2025.

Trong khi mảng sản xuất được Vingroup thoái vốn, công ty con mới là VinFast Việt Nam vẫn tiếp tục là công ty con của Tập đoàn, nhưng với quy mô nhỏ và tinh gọn hơn, phụ trách mảng thương mại, nghiên cứu phát triển. Vốn điều lệ của VinFast Việt Nam chỉ ở mức 5.184 tỷ đồng.

Gia Đông

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