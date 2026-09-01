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Ông Đặng Thành Tâm muốn làm thêm Khu công nghiệp 345 ha, vốn hơn 3.900 tỷ đồng ở Cà Mau

| | Doanh nghiệp

Ông Đặng Thành Tâm muốn làm thêm Khu công nghiệp 345 ha, vốn hơn 3.900 tỷ đồng ở Cà Mau

Ngày 28/8, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026, UBND tỉnh đã trao quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng.

Trong số này có Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tắc Thủ, tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng.

KCN Tắc Thủ được triển khai tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, với quy mô khoảng 345 ha. Chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam (HTVN).

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, được định hướng thu hút các nhóm ngành như chế biến nông - thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cơ khí chế tạo, năng lượng và công nghiệp sau khí, điện tử - công nghệ số, vật liệu, sản xuất hỗ trợ, logistics và dịch vụ công nghiệp.

Theo định hướng phát triển, KCN Tắc Thủ dành hơn 15% diện tích cho cây xanh và hành lang sinh thái, đồng thời bố trí hệ thống xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất.

KCN Tắc Thủ là một trong các dự án có quy mô vốn lớn được trao quyết định đầu tư tại hội nghị lần này. Ngoài dự án này còn có đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt vốn hơn 8.200 tỷ đồng, Nhà máy Điện gió Đông Hải 13 gần 3.600 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Hòa Bình 5.1 hơn 2.800 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái SAIGONTEL.

SAIGONTEL hiện do ông Đặng Thành Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tại hội nghị, Cà Mau cũng ký ba biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng, bên cạnh nhóm 19 dự án được trao quyết định và giấy chứng nhận đầu tư.

Anh Khôi

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