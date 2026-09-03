Liên danh CII - CII PPP - IMIC là nhà đầu tư dự án Quốc lộ 13 gần 6.300 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện dự án.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5588/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh CII, Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) - Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC (IMIC) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án thành phần 2: Nâng cập, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT.

Trong liên danh nhà đầu tư, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%. CII PPP được biết đến là công ty con do CII thành lập vào đầu năm 2026 và nắm 99% vốn.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,9km với tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng. Mặt đường được mở rộng lên 60m, gồm 4 làn trên cao với vận tốc thiết kế 80km/h dành cho dòng xe liên vùng và hệ thống đường song hành 8-10 làn phục vụ giao thông nội đô.

Theo dự kiến, dự án được chuẩn bị đầu tư và thi công trong giai đoạn 2026-2028 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.

Quốc lộ 13 là dự án hạ tầng quy mô lớn tiếp theo mà nhóm CII tham gia thực hiện sau cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Quyết định số 2166/QĐ-BXD hồi giữa tháng 2/2025 của Bộ Xây Dựng, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Tổng mức đầu tư dự án là 36.172,41 tỷ đồng; 100% vốn đầu tư do nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện.

Liên danh nhà đầu tư được tham gia dự án bao gồm: Liên Danh CII, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (Đèo Cả), Công ty CP Tasco (Tasco), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP (Hoàng Long), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service).

Tuyến cao tốc được thực hiện theo hình thức BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cầu Mỹ Thuận.

Ngày 13/7/2026, HĐQT CII đã ban hành Nghị Quyết số 198/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) về việc thông qua phương án vay vốn với tổng hạn mức cho vay gần 27.094 tỷ đồng của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận để thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ký ngày 8/12/2025.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận là công ty con do CII nắm 55% tỷ lệ biểu quyết (40% trực tiếp và 15% gián tiếp thông qua CII Service).